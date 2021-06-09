Михайло Заливако і переможниця "Холостяка" вирушили на відпочинок: романтичні фото пари

11-й "Холостяк" Михайло Заливако і Анна Богдан змогли побудувати відносини на проекті і залишилися разом після його закінчення. Пара вже з'їхалася і живе разом у Києві, а зараз вирушила на спільний відпочинок. Для цього вони вибрали розкішний готель в турецькому Бодрумі.

Романтичними фото щасливі закохані поділилися на своїх сторінках в Instagram .

Михайло і Анна насолоджуються товариством один одного, вони катаються на яхті і прекрасно проводять час на курорті. Пара також повеселилася на вечірці, де були й інші українські знаменитості.

Богдан показала ніжне фото з коханим, зроблене на квітучій алеї, а заодно і їх вбрання на вечір. На знімку дівчина обіймає обранця за шию і ніжно цілує його в щоку.

"Холостяк 11" Михайло Заливако і його обраниця Анна Богдан розчулили романтикою на відпочинку (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Вона вибрала ефектний наряд - коротке чорне плаття-кімоно з квітковим малюнком, доповнивши образ босоніжками на високих підборах. Своє кучеряве волосся переможниця "Холостяка" залишила розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на очах.

"А що ще потрібно для щастя? Прекрасне місце. Тепле море. Чарівне плаття. І ти поруч", - зворушливо підписала знімок Анна.

Михайло Заливако також поділився спільним фото зі своєю обраницею, зізнавшись, що у нього немає часу думати про сумне, коли він з нею.

"Якщо вічно думати про сумні речі, то ніхто на світі не матиме права сміятися. Завдяки тобі, у мене либа до вух нон-стоп. І не думав, що на відпочинку може бути так весело і легко", - зізнався бізнесмен.

Закохані також виклали кілька фото в сторіз - на одному з них вони зображені разом з Катею Осадчою і Юрієм Горбуновим, які відпочивають в тому ж готелі.

Михайло Заливако та Анна Богдан показали свій відпочинок у Туреччині (фото: instagram.com/kanyeeebear)

До слова, там же зупинилися і Анна Трінчер, Іван Наві, Даша Астаф'єва і Соня Плакидюк.

Шанувальники пораділи за Анну і Михайла і почали коментувати їх фото.