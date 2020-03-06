Як миттєво всіх підкорити: 5 секретів Ольги Фреймут

Ольга Фреймут вважається однією з найвишуканіших і найстильніших представниць українського шроу-бізнесу. Телеведуча не раз відзначала, що величезне значення надає правилам етикету і хорошим манерам, а також почуттю стилю. На своїй Instagram-сторінці вона часто демонструє ефектні образи і ділиться з шанувальниками короткими роликами з корисними уроками - наприклад, як правильно носити клатч.

На свіжому фото зірка з'явилася в елегантному класичному луці - білій блузці і чорних брюках. А яскравим акцентом стильного образу стала яскраво-червона помада.

Ольга розкрила свої секрети і правила поведінки, які допомагають їй справити вигідне враження при знайомстві з людьми і тут же підкорити їх.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Я вірю в манери і освіту більше, аніж в статки та благородне походження. Ось мої секрети, як підкорити вмить:

1. Заходжу в кімнату обличчям. Закриваю двері за собою, щоб не розгортатися до присутніх спиною.

2. Одягом даю знати, хто я. Звертаю увагу на деталі: ніякого покоцанной взуття, брудного волосся під беретик, або покусаної ручки (а раптом ніхто не помітить - обов'язково помітить!).

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

3. Лице розслабляю - погляд впевнений, уста привідкриті, посмішка Джоконди. Уникаю широких посмішок у перші секунди знайомства - вони завжди штучні.

4. Коли сідаю, на перильця руки не кладу - це одразу розслабляє і я починаю горбитися.

5. Говорю впевнено, спокійним голосом, зазделегідь вивчаю ім’я та прізвище співрозмовника", - поділилася Фреймут.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

У комменатриях фолловери захоплюються образом теледиви і дякують їй за корисну і цікаву інформацію.

Чарівна квіточка

круто, це цікаво)

Побільше б таких постів) дуже корисно

Корисно, дякую.

Ой, як же нам не вистачає в нашому суспільстві хороших манер і поведінки?!Спасибі, що ділитесь своїми знаннями!

Яка Ві вішукана і фантастична. Ві моє натхнення

Читаю і беру приклад

Мрію з Вами познайомитись і поспілкуватись

Вау яка мила симпатична красуня, з розуму зійти просто ангел

Вам на цьому фото 18

Як завжди, неперевершено!

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут зачарувала мережу фото зі старшою донькою-іменинницею - Златі виповнилося 14 років.