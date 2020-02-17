Красива молода леді: Ольга Фреймут зачарувала мережу фото з донькою-іменинницею

Старшій дочці телеведучої Златі виповнилося 14 років
Ольга Фреймут - щаслива мама трьох дітей, проте дуже рідко показує їх в мережі. А молодшу доньку Євдокію довгий час приховувала від публіки і лише нещодавно вперше виклала фото, на якому видно обличчя дівчинки. А крім того, телеведуча випустила книгу про догляд за дітьми, на обкладинці якої вперше з'явилася її молодша дочка. До речі, шанувальники відразу ж відзначили, що дівчинка дуже схожа на свою зоряну маму. Влітку їй виповниться три роки.
А 17 лютого святкує день народження старша дочка Фреймут - Злата Мітчелл. Дівчинці виповнилося 14 років. Ольга зворушливо привітала її в мережі, поділившись ніжним фото з донечкою. На знімку мама і дочка позують у сукнях в східному стилі, прикрашені принтами з квітами й тваринами. Вони також зробили однакові зачіски і дуже схожі одна на одну.
"Донечка, з Днем народження! Моя любов з тобою", - душевно прокоментувала кадр ведуча.
Фото: Ольга Фреймут з дочкою Златою (instagram.com/freimutolia)
Користувачі мережі також приєдналися до привітань і залишили мамі з донькою багато теплих слів і побажань.
Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)
Раніше Ольга Фреймут дала пораду модницям, як правильно носити клатч. Ведуча публікує короткі правила етикету на сторінці в Instagram. Наприклад, вона розповіла, як правильно пити чай і каву, а також їсти перше.