Красива молода леді: Ольга Фреймут зачарувала мережу фото з донькою-іменинницею

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Старшій дочці телеведучої Златі виповнилося 14 років

Ольга Фреймут - щаслива мама трьох дітей, проте дуже рідко показує їх в мережі. А молодшу доньку Євдокію довгий час приховувала від публіки і лише нещодавно вперше виклала фото, на якому видно обличчя дівчинки. А крім того, телеведуча випустила книгу про догляд за дітьми, на обкладинці якої вперше з'явилася її молодша дочка. До речі, шанувальники відразу ж відзначили, що дівчинка дуже схожа на свою зоряну маму. Влітку їй виповниться три роки.

А 17 лютого святкує день народження старша дочка Фреймут - Злата Мітчелл. Дівчинці виповнилося 14 років. Ольга зворушливо привітала її в мережі, поділившись ніжним фото з донечкою. На знімку мама і дочка позують у сукнях в східному стилі, прикрашені принтами з квітами й тваринами. Вони також зробили однакові зачіски і дуже схожі одна на одну.

"Донечка, з Днем народження! Моя любов з тобою", - душевно прокоментувала кадр ведуча.

Фото: Ольга Фреймут з дочкою Златою (instagram.com/freimutolia)

Користувачі мережі також приєдналися до привітань і залишили мамі з донькою багато теплих слів і побажань.

Щиро вітаємо принцесу!

Вітаємо!!!

Злата дуже красива молода леді

з днем народження донечки

З іменинницею

Яка чарівна

Гарні

Олічка, вітаю Злату з днем народження! Нехай усі її мрії здійснилися, навчання дається легко і з цікавістю, а тобі спокою за неї

Вітаю!!!

З Святом Вашу Донечку і всю Вашу родину Ольга!!!!!

З Днем народження,принцеса ти наша!

З Днем Народження донечки Олюсю, вітаннячка

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Раніше Ольга Фреймут дала пораду модницям, як правильно носити клатч. Ведуча публікує короткі правила етикету на сторінці в Instagram. Наприклад, вона розповіла, як правильно пити чай і каву, а також їсти перше.