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Було місце кокаїну: Дікусар шокував одкровенням про наркотики

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.02.2020 - 09:46
Було місце кокаїну: Дікусар шокував одкровенням про наркотики
Дмитро Дікусар (фото: соцмережі артиста)

За словами Дікусара, він нічого не відчув

Про згубні звички, які з'являються у знаменитостей, готовий розповісти не кожен. Відомий хореограф Дмитро Дікусар зробив сенсаційне зізнання у програмі «Зірковий шлях» в рубриці «Кава з перцем» на каналі «Україна».

Дмитро Дікусар відверто розповів про свій особистий досвід вживання наркотиків.

«Одного разу в моєму житті було місце кокаїну. Це сталося в іншій країні і дуже давно. І я, чесно кажучи, нічого не відчув. Так як я син медиків, то дуже добре розбираюся у психотропних препаратах. Я розумію, що є наркотики, від яких ви потім вже не можете відмовитися. Це горе для мільйонів людей по всій планеті. І треба чітко розуміти, що ви робите, навіщо і чому це може бути небезпечно. Тобто зважити всі за і проти, - пояснив на каналі «Україна» Дмитро Дікусар. - Важливо розширювати свідомість або залишатися у зоні комфорту і безпеки. Кожен повинен думати своєю головою».

Багато років тому відомий хореограф випробував майже наркотичні відчуття, коли опинився в парі з Іриною Білик на танцювальному шоу.

«Зізнаюся чесно: коли я ставав у пару з Іриною Білик, то мені здавалося, що все навколо ніби не від світу цього. І я думав, що це відбувається за рахунок якихось речовин, - зізнався Дмитро Дікусар «Зірковому шляху». - Я думав, що це кокаїн, а потім з'ясувалося - нічого подібного. Вона просто сама по собі така незвичайна».

Ірина Білик та Дмитро Дікусар - Нас Немає

Нагадаємо, що багато років тому роман Ірини Білик і Дмитра Дікусара сколихнув громадськість, яка невпинно стежила за ними в танцювальному шоу. Але їхнім стосункам передував скандал. Попередній партнер звинуватив співачку в сексуальних домаганнях, і пішов з проекту. На зміну одному танцівникові прийшов інший - молодий і амбітний Дікусар. Відносини пару привели до весілля у Ріо-де-Жанейро.

Однак гарний роман із зіркою тривав недовго.

«Просто закінчилися у нас відносини. Знаєте, коли свічка згорає, вона згорає. Була хімія, була пристрасть, свіжі емоції. Потім все кудись зникло. Ніхто в цьому не винен», - пояснив Дмитро Дікусар в програмі «Зірковий шлях».

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