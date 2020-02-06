Була хімія і пристрасть: Дмитро Дікусар відверто висловився про розрив з Іриною Білик

Ірина Білик та Дмитро Дікусар (фото: соцмережі артистів)

За словами Дікусара, Білик - космічна жінка

У програмі «Зірковий шлях» у рубриці «Кава з перцем» спливли подробиці роману Дмитра Дікусара та Ірини Білик. До речі, раніше Дікусар зізнався, як важко йому далося розставання з Оленою Шоптенко! Про те, що було основою відносин Дмитра з Іриною, і про причини розставання з відомою співачкою, хореограф розповів на каналі «Україна».

Багато років тому роман Ірини Білик і Дмитра Дікусара сколихнув громадськість, яка невпинно стежила за ними в танцювальному шоу. Але їхнім стосункам передував скандал. Попередній партнер звинуватив співачку в сексуальних домаганнях, і пішов з проекту. На зміну одному танцівникові прийшов інший - молодий і амбітний Дікусар. Відносини пару привели до весілля у Ріо-де-Жанейро.

«Закоханість, хімія, зближення за рахунок проекту, спільні проблеми, спільні перемоги і цілі. Відразу з'явився контакт. Вона ж дуже комфортний співрозмовник і цікава жінка. Ірина в якійсь мірі космічна», - згадує про той період на каналі «Україна» Дмитро Дікусар.

Ірина Білик та Дмитро Дікусар - "Нас Нет"

Однак гарний роман із зіркою тривав недовго.

«Просто закінчилися у нас відносини. Знаєте, коли свічка згорає, вона згорає. Була хімія, була пристрасть, свіжі емоції. Потім все кудись зникло. Ніхто в цьому не винен», - пояснив Дмитро Дікусар в програмі «Зірковий шлях».

У минулому році Дікусар знову вийшов на паркет з новою партнеркою, привабливою актрисою Вікторією Булітко. Парі відразу приписали роману у реальному житті.

«Чому мені не любити Вікторію Булітко як людину? Вона прекрасна, і як жінка прекрасна. У неї є відносини, молода людина. І вона про це відкрито говорить. Але людям це не заважає, тому що для людей, якщо хтось у стосунках і має якісь інтриги, для них це є нормою. Для мене зараз це неприйнятно. Мені не треба таких відносин. Тому нічого немає, крім дружби і глибокої поваги», - прокоментував Дікусар.

Нагадаємо, раніше нова обраниця екс-чоловіка Слави з НеАнгелів Едгара Камінського розповіла про їхній роман.