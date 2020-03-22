Вікторія Бекхем захопила селфі з молодою мамою і вразила схожістю з нею

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Девід також показав фото з мамою

22 березня у Великобританії святкують День Матері. І хоча в цій країні також оголошено суворий карантин, однак забувати про близьких не варто. Британські селебрітіс також не залишаються осторонь. Вітання від улюблених дітей отримала і Вікторія Бекэм. Зазначимо, що Вікі і Девід виховують чотирьох дітей! На своїй Instagram-сторінці Вікі дуже сентиментально звернулася до підписників. У новому пості, який присвячений Дню Матері, Вікторія дякує тим, чиї родичі не залишилися осторонь і невпинно працюють у сфері охорони здоров'я під час пандемії коронавіруса. Також дизайнер поділилася зворушливими фото з дітьми і мамою!

Дизайнер розповіла про проблеми, з якими стикаються багато хто з нас через самоізоляцію під час спалаху вірусу COVID-19. Сам прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон рекомендував старшій віковій групі, зокрема, тим, хто народився раніше 1970-х років, уникати соціальних контактів. Він закликав населення Великобританії на час припинити сімейні зустрічі під час свят, щоб уникнути прискорення поширення коронавіруса.

Вікторія виклала серію фотографій, яку вона присвятила всім матерям і їхнім улюбленим дітям. На титульній фотографії іменита дизайнерка позує в компанії своєї матері Жаклін Адамс.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

На всіх інших знімках Вікторія зображена з кожним зі своїх чотирьох дітей. Цікавий той факт, що фотографії чергуються відповідно віку дітей. Тобто спочатку Вікі показує спільне фото з 21-річним Брукліном Бекхемом. Потім зіркова мама позує з 17-річним Ромео і 15-річним Крузом. На передостанньому фото — улюблениця великої родини Бекхем, восьмирічна Харпер-Севен Бекхем.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Ну а серію фотографій сімейної ідилії завершує групове фото, де Вікторія знаходиться в компанії своїх чотирьох дітей.

Вікторія дуже зворушливо підписала пост, звернувшись до своїм передплатникам і їх родинам:

«Сьогодні нам доводиться відзначати День Матері дуже незвичним способом. Так як багато хто з нас не можуть побачити своїх мам, більшості доведеться висловлювати свою любов і вдячність матерям віртуально. Особливо це стосується тих сімей, члени яких змушені бути на передовій, піклуючись про здоров'я інших. Надалі всі ми будемо добрими і турботливими. Бажаю всім вам любові і розуміння!».

Кажучи, про людей «на передовій» дизайнер має на увазі працівників Національної служби охорони Здоров'я Великобританії (NHS), які в даний час працюють цілодобово, щоб рятувати життя під час цієї безпрецедентної кризи.

Вікторія Бекхем показала, як її привітали діти в День Матері

Також Вікторія опублікувала відео, на якому показала, як її привітала велика сім'я. Для улюбленої мами діти приготували великі букети квітів, листівки, записки, ароматні свічки і навіть милі декоративні шкарпетки.

Фото: instagram.com/davidbeckham

А ось Девід Бекхем на своїй сторінці показав не тільки фото з дружиною, але і мамою Сандрою. А на одному з фото екс-футболіст позує і зі своєю мамою і з мамою Вікторії.

«Щасливого Дня Матері, самі дивовижні мами! Ми так сильно любимо вас! Так сумно, що ми не можемо бути разом сьогодні. Але хочу, щоб ви знали, як сильно ми сумуємо і любимо вас», — зворушливо підписав серію фото Девід.