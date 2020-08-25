Вона не змінюється! 50-річна Кетрін Зета-Джонс вразила нев'янучою красою

Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Зірка показала нове фото

Кетрін Зета-Джонс – визнаний голлівудський секс-символ і одна з найкрасивіших жінок в світі – як завжди, захоплює уяву. 50-річна зірка стала регулярно викладати в мережу селфі і спокусливі фото, на яких демонструє, як і раніше, квітучу зовнішність і вміння вибрати «правильні» вбрання.

Нове фото Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

На черговому фото вірна дружина Майкла Дугласа позує в білому невагомому платті з рукавами-ліхтариками, а також туфлях на невисокому каблуці. Зачіска і макіяж виконані бездоганно. Кетрін сидить в машині і сміється, просто сяючи від щастя. Зйомка, як і попередні, проходила для Casa Zeta-Jones – власного бренду актриси, яка давно захопилася дизайном інтер'єрів. У підпису актриса пообіцяла фанатам масу сюрпризів, направивши на сайт свого дітища. Але шанувальники перш поспішили висловити свою думку щодо краси своєї улюблениці.

Кетрін – головна модель свого бренду (фото: instagram.com/catherinezetajones)

«Так прекрасна», «Ці туфлі», «Ти робиш мене щасливою», «Яка ж ти красива!», «Завжди прекрасна», «Найкрасивіша посмішка в світі», «Дивна», – не можуть стримати емоцій фоловерів.