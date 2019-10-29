Вона не змінюється! 50-річна Дженніфер Еністон підкорила молодістю і красою

Дженнфер Еністон (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

Актриса вже освоїлася в Instagram

Дженніфер Еністон – новачок в Instagram, вона з'явилася в обожнюваній усім світом соцмережі тільки 15-го жовтня цього року. Але зірка вже встигла не тільки побити світовий рекорд, отримавши на свою сторінку більше 1 мільйона послідовувачів менш, ніж за 6 годин (до цього були рекордсменами Меган Маркл і принц Гаррі), але і відмінно освоїтися тут. Актриса регулярно виставляє кумедні відео, постить фото з акторами «Друзів», а днями вирішила підкорити мережу своєї красою і молодістю.

Дженніфер виглядає просто розкішно! (фото: instagram.com/jenniferaniston)

50-річна Дженніфер опублікувала знімок, де постала разом зі знімальною групою «Ранкового шоу» – робота над цим американським драматичним телесеріалом у повному розпалі. На передньому плані селфі красується сама Джен (саме так вона попросила її називати своїх фоловерів). Свіжа шкіра, легкий рум'янець, сяючі очі, як завжди фірмова бездоганна укладка і повітряний поцілунок – виглядає Еністон молодою та енергійною! Що тут же поспішили відзначити її фани, засипавши зірку коментарями.

Актриса не проти посміятися над собою (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Цікаво, що компліменти з приводу своєї появи в Instagram Дженніфер отримує не тільки від фоловерів. Нещодавно бажання завести особистий блог тут відзначив і колишній чоловік актриси – Джастін Теру. Він публічно висловив своє захоплення сміливістю Дженніфер і її вмінням вести діалог з публікою. Нагадаємо, пара розлучилася не так давно, але екс-подружжя зуміли зберегти теплі відносини.

Дженніфер якось розповіла в інтерв'ю, що це розставання було нелегким для неї. Тим не менш, вона не розчарувалася в любові і не має наміру здаватися в пошуках своєї половинки, хоча і бере тайм-аут. А ось Джастіну навіть вже встигли приписати романтичні відносини з 33-річною моделлю Іриною Шейк. Хоча жодних доказів іскри, що нібито пробігла між знаменитостями, не було.