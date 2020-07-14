Вона не змінюється! 38-річна Наталія Водянова похвалилася стрункою фігурою в бікіні

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель приємно здивувала послідовувачів

Наталя Водянова показала нове фото, на якому продемонструвала свою бездоганну фігуру. Модель привітала своїх послідовувачів з Днем взяття Бастилії, а також подякувала культовому бренду Guerlain за подарунок, який вони їй піднесли – парфуми в упаковці зі стрічками у вигляді прапора Франції. «Чи знаєте ви, що ці знакові флакони з ароматами до цієї дати загорталися вручну, щоб стати творами мистецтва?..», – розповіла зірка, яка є посланцем краси даного будинку, а також дружиною спадкоємця модної імперії, в яку входить Guerlain.

Нове фото Наталії (фото: instagram.com/natasupernova)

На фото Наталія позує в червоному бікіні, як видно, модель зараз відпочиває на одному з французьких курортів. У дзеркалі, у якому робить селфі Водянова, відображається також мальовничий пейзаж. Поруч на столику лежить солом'яний капелюшок. Образ популярної моделі, філантропа і вічно молодої матусі доповнив легкий макіяж, укладка, а з аксесуарів вона залишила найцінніший – обручку від Антуана Арно.

Мати 5-х дітей виглядає неймовірно! (фото: instagram.com/natasupernova; instagram.com/maxxroyalresorts)

Фото Наталія запостила поки що тільки в сторіз, так що шанувальники не змогли відреагувати і висловити свій захват від тендітної фігури мами 5-х дітей. Водянова все так ж струнка, як і на початку кар'єри: підтягнутий живіт, стрункі ноги і рельєфні руки красуні завжди викликають захоплення серед її фоловерів.

До речі, форму модель підтримує за допомогою режиму: вона харчується по групі крові, а останнім часом ще захопилася інтервальним голодуванням. Також, за словами Водянової, вона не їсть вранці, снідаючи трохи пізніше. В якості фізичного навантаження Наталя любить застосовувати довгі прогулянки, пілатес і йогу. Що ж, результат помітний неозброєним оком!