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"Мене так вставило": Нікітюк розповіла, як спробувала китайський "наркотик"

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.12.2019 - 16:31
"Мене так вставило": Нікітюк розповіла, як спробувала китайський "наркотик"
Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Зірка поділилася поробицями пригод в Китаї

Відома українська ведуча Леся Нікітюк насолоджується відпочинком у Китаї. Вона активно ділиться з шанувальниками в Instagram фото та цікавими фактами про країну. Цього разу зірка розповіла про місцевий наркотик, про який мало хто знає.

За словами екс-ведучої шоу "Орел і Решка", це нібито звичайна рослина жень-шень.

"Я ніколи не пробувала наркотики... Але я пробувала настоянку з жень-шеня. І я вам хочу сказати, що мабуть жоден наркотик так не вставляє! "Жень-шень" з китайської перекладається як "людина-корінь". У Стародавньому Китаї його вважали найкориснішою для людини рослиною, здатною не тільки вилікувати від будь-якої хвороби, але навіть воскресити з мертвих", - написала в мережі Леся.

&quot;Мене так вставило&quot;: Нікітюк розповіла, як спробувала китайський &quot;наркотик&quot;

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Майже як людина. Якщо поглянути на корінь жень-шеня, то він виразно нагадає нам людську фігуру: ну або заспиртованого "Чужого", - підмітила Никитюк.

Також вона запевнила, що жень-шень має багато корисних властивостей:

  • бореться з ожирінням;
  • лікування цукрового діабету 1, 2 типу;
  • нейропсихічні захворювання, знімає стрес, перший допінг на Олімпійських іграх 1972 року;
  • для жінок (підвищується лібідо і якість сексуального життя);
  • для чоловіків (ви зрозуміли що);
  • найголовніше - молодість!

"Хлопці, як мене вставило! Тієї ночі ніхто не спав... Ні я, ні моя подруга Оля, ні китаєць... Сам китаєць ніколи не пробував настоянку, вона простояла у нього 20 років! Він так злякався її дії, що наступного дня віддав "Чужого" нам", - додала Леся.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк спантеличила листівкою з Китаю.

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Новини України Леся Нікітюк
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