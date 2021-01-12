У мене в п'ять теж була машина: Влад Яма посадив сина за кермо спорткара

Влад Яма (instagram.com/vladyama_official/)

Влад Яма нещодавно відсвяткував велику дату в житті своєї родини: п'ять років виповнилося його синові. Тоді Влад показав знімок змужнілого Леона.

Танцюрист і хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" тоді зізнався: син змінив його життя назавжди.

"Леон. 5 років. Як одна мить. Пам'ятаю Твій перший крик. В той день моє життя змінилося назавжди. Люблю шалено! Хочу бути Тобі другом. Завжди. Ліліана, спасибі за Чудо", - написав Влад.

І ось син став дорослим і самостійним хлопцем, так що можна його навіть пустити за кермо спорткара! Принаймні, на фото, які Яма запостив в свій Instagram, Леон впевнено тримається за кермо крутої машини, а сам Влад сидить поруч.

"у мене в 5 років теж була машинка. Трохи менше. Хлібна", - написав Яма, розвеселивши, як завжди, своїх фанатів.



Чи треба говорити, що шанувальники просто обожнюють і танцюриста, і його сина. Вони засипали Влада з Леоном компліментами, анітрохи не здивувавшись новому захопленню хлопця - цілком чоловіче заняття.

Влад Яма показав сина (фото: instagram.com/vladyama_official/)

А потім питання "ламба" чи "ферра"

Стрижка у сіна - бомба

Які милі

Дуже гарне авто і син вже такий дорослий

Нагадаємо, що Влад Яма підірвав мережу гарячими знімками зі своєю дружиною Ліліаною. На фото пара позує в неймовірних нарядах. Яма - з голим торсом, а Ліліана - у сукні, що оголює її ноги і живіт.