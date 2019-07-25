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"Мене переслідують": Сніжана Бабкіна показала веселі кадри з чоловіком і сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.07.2019 - 17:32
"Мене переслідують": Сніжана Бабкіна показала веселі кадри з чоловіком і сином
Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)

Дружина Сергія Бабкіна зняла на камеру кумедне відео на прогулянці

Сергій Бабкін після появи на світ малюка Єлисея, якому нещодавно виповнився один місяць, проводить весь вільний час з маленьким сином. Музикант з перших днів долучив хлопчика до творчого життя: він грає для нього на гітарі, співає пісні, бере з собою на студію і навіть на гастролі! Його дружина нітрохи не проти такого проведення часу, адже в їх сім'ї вітається активний спосіб життя. Так, на сторінці в Instagram артиста були опубліковані кумедні відео, на яких він зображений в стильному "кислотному" вбранні з коляскою.

На прогулянку з сином Сергій вирушив чорно-жовтій футболці з написами і оригінальним принтом, стильних штанях кольору хакі з яскравими вставками-кишенями і зручних кросівках. Він стоїть, спершись об поруччя дерев'яної альтанки, і дивиться на глядь озера і потопаючі в зелені береги. Поруч з ним - коляска з Єлисеєм.

&quot;Мене переслідують&quot;: Сніжана Бабкіна показала веселі кадри з чоловіком і сином

Фото: Сергій Бабкін з сином (instagram.com/babkin_official)

Також Сніжана зняла веселе відео, на якому її чоловік йде за нею слідом по дерев'яному містку, а вона жартома "скаржиться" на переслідування. "Ці двоє переслідують мене", - зі сміхом звернулася вона в камеру, показавши музиканта з коляскою.

 

Фото: Сергій Бабкін з дружиною і сином (instagram.com/babkin_official)

Сергій, підігруючи дружині, починає вдивлятися і в об'єктив і робити спантеличений вираз обличчя, майстерно управляючи мімікою.

Як стало зрозуміло з сториз самої молодої мами, разом з чоловіком і сином сім'я зробила вилазку на природу заради зустрічі з друзями і колегами Сніжани та Сергія по театральній сцені. "Закриття восьмого сезону театру The Beautiful Flowers Theatre", - пояснила вона в підписі до кадру.

&quot;Мене переслідують&quot;: Сніжана Бабкіна показала веселі кадри з чоловіком і сином

&quot;Мене переслідують&quot;: Сніжана Бабкіна показала веселі кадри з чоловіком і сином

Фото: Сергій Бабкін з колегами (instagram.com/babkin_official)

Нагадаємо, що Сергій Бабкін розчулив фото з сином на руках і похвалився насиченими вихідними.

Раніше Сніжана Бабкіна розповіла про перші дні життя маленького синочка і поїздках з татом на гастролі в Київ.

"Приклад щасливої родини": іменинниця Сніжана Бабкіна зворуила душевним фото з чоловіком Такий релаксище! Бабкін відверто розповів про будні молодого тата
Новини України Сергій БабкінСнежана Бабкина
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