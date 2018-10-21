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"Мене люблять жінки": Потап зізнався, що переживає "другу хвилю популярності" (відео)

Lite » Зірки 21.10.2018 - 12:10

Відео: Світське життя (Youtube-канал/Світське життя)

Популярний український співак і шоумен Олексій Потапенко розповів, чому переживає "другу хвилю популярності". Про це він розповів в рамках "Світського життя".

"Я вже награвся в це. Досить Потапа і Винника. У мене тепер друга хвиля популярності, тому що мене люблять жінки у віці. Тепер це різні жінки, мене зустрічають біля магазинів і кажуть: "О, так ви ж Потап. Ми вас так любимо", - сказав він.

&quot;Мене люблять жінки&quot;: Потап зізнався, що переживає &quot;другу хвилю популярності&quot; (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Більш того, Потап розповів, що думає про сольну кар'єру Насті Каменських.

"Всі хотіли б, щоб ми з Настею були суперниками. Але ми на такому рівні, що всі її досягнення – це і мої досягнення. І навпаки. І я дуже популярна людина", - підкреслив він.

&quot;Мене люблять жінки&quot;: Потап зізнався, що переживає &quot;другу хвилю популярності&quot; (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

До речі, популярний український реп-виконавець і продюсер Олексій Потапенко (Потап), який спантеличив шанувальників несподіваною заявою про Каменських, анонсував вихід нового кліпу групи MOZGI.

Раніше ми писали, що Потап заінтригував знімком з розкішною блондинкою. Нещодавно ходили плітки про відносини Потапа і Насті, однак цим фото він заінтригував фанів, викликавши нову хвилю чуток.

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