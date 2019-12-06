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"Мене кохають і оберігають": переможниця Холостяк 9 поділилася секретом виконання бажань

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.12.2019 - 17:57
"Мене кохають і оберігають": переможниця Холостяк 9 поділилася секретом виконання бажань
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Дівчина зізналася, що отримала в житті все бажане

Переможниця Холостяк 9 Дар'я Квіткова та її обранець Микита Добринін вирішили перезимувати в теплих краях і вирушили в жаркий Єгипет. Пара вирішила балувати себе в холодну пору року періодичними поїздками в літо. Дівчина зізнається, що всі її потаємні мрії збулися і відчуває себе абсолютно щасливою. Про це Даша заявили під ефектними кадрами з нового фотосету.

Дівчина розповіла, що пару років тому створила дошку візуалізації, але через кілька місяців забула про неї, а коли знайшла, зрозуміла, що все задумане збулося!

"Будучи ще маленькою дівчинкою, я мріяла потрапити на обкладинку журналу або прикрашати білборди по всій країні. Тоді це здавалося мені таким недосяжним, але як же я помилялася. У віці 19-ти років, я склала дошку бажань. Купила багато-багато журналів, вирізала і клеїла все, що мені подобалося і хотілося. Дошка провисіла менше трьох місяців, а я благополучно про неї потім забула", – почала свою надихаючу історію Даша.

&quot;Мене кохають і оберігають&quot;: переможниця Холостяк 9 поділилася секретом виконання бажань

Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Зараз мені 21 рік. Місяць тому я випадково згадала про свою дошку і прийшла в шок. ВСІ! Все, що я чіпляла на полотно дошки — збулося. Обкладинки журналів, робота, про яку можна тільки мріяти, моя улюблена машинка. Особисте життя, де мене люблять, поважають, розуміють, вчать і оберігають. (Я навіть не підозрювала, що стосунки можуть бути ТАКИМИ)", - зізнається щаслива дівчина.

Даша переконана, що все в житті приходити вчасно. Вона хотіла б зустріти себе в дитинстві запевнити, що чудеса трапляються.

&quot;Мене кохають і оберігають&quot;: переможниця Холостяк 9 поділилася секретом виконання бажань

Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Раніше мені допомагали батьки, а тепер, навпаки, я допомагаю їм. Я можу дозволити собі бути максимально вільною. Як же круто, що все приходить так вчасно. Сьогодні я грожусь собою, як ніколи. Зараз мені хочеться зустрітися з маленькою Дашею, обійняти її міцно-міцно і сказати спасибі за те, що вона завжди мріяла і ніколи не втрачала це диво всередині", - закінчила зворушливу промову вона.

Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін зробив відверте зізнання про інтим на проекті.

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Новини України ХолостякМикита Добринін
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