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Він мене відчуває: Наталія Водянова розповіла про гармонію у стосунках з Антуаном Арно

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.06.2020 - 19:18
Він мене відчуває: Наталія Водянова розповіла про гармонію у стосунках з Антуаном Арно
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Зірка відверто розповіла про стосунки з чоловіком

Наталя Водянова знову розповіла багато цікавих подробиць особисте життя. Цього разу зірка стала героїнею підкаста британської журналістки Сьюзі Менкес Creative Conversations. Особливо багато уваги в розмові приділили особистому життю моделі і її майбутньому заміжжю з 43-річним бізнесменом і батьком молодших дітей Наталії – Антуану Арно.

Так, Водянова сказала, що чоловік ставиться до неї лагідно і терпляче навіть тоді, коли вона перетворюється в «дракона». На думку зірки, це саме те, «в чому люди клянуться один одному в церкві: любити в горі і в радості». Дівчина впевнена, що такі дрібниці відіграють першочергову роль у будь-яких відносинах і є базовими для них.

Він мене відчуває: Наталія Водянова розповіла про гармонію у стосунках з Антуаном Арно

Наталя і Антуан (фото: instagram.com/natasupernova)

Також Наталія розповіла і про майбутнє торжество, а також своє весільне вбрання. Спочатку супермодель і спадкоємець знаменитої компанії повинні були обвінчатися в абатстві Saint-Pierre d'Hautvillers, а потім разом з гостями вирушити на урочисту вечерю в будинок Ruinart. Програма свята була спланована до дрібниць, а тому закохані не захотіли нічого змінювати, вирішивши провести його через рік. Модель поділилася цікавою деталлю: було вирішено запрошувати гостей разом з дітьми. Для них буде організована окрема програма, яку Наталя розробляла особисто.

Він мене відчуває: Наталія Водянова розповіла про гармонію у стосунках з Антуаном Арно

Пара в повній гармонії (фото: instagram.com/natasupernova)

Що стосується її весільного плаття, то воно буде нагадувати вінчальний наряд Грейс Келлі, але в "рок-н-рольної версії". Він ще не до кінця готовий, так як у Наталі не було можливості ходити на примірки через карантин.

Раніше в інтерв'ю модель також порівнювала чоловіка зі своїм попереднім чоловіком, називаючи його більш терплячим і розуміючим. «Він найближча людина, і відчуває мене. Я ціную, що він з розумінням до цього ставиться. Він як чоловік у цьому відношенні дуже відрізняється, наприклад, від мого колишнього чоловіка, який не розумів, що коли людина засмучується, це не обов'язково особисте. Це не означає, що це його вина. Це може бути такий егоїзм»...

Він мене відчуває: Наталія Водянова розповіла про гармонію у стосунках з Антуаном Арно

Антуан і Роман народилися в один день (фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, днями Антуан Арно і молодший син пари Роман відзначив свій день народження. Батько і син народилися в один день, 4 червня. Зазвичай у цей день родина влаштовує свято з розмахом. Але в цьому році через пандемію Наталя не стала видавати ніяких подробиць цієї події.

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Автор: Lite

Теги Новини України модельНаталія Водянова
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