"Мене дратує": Джамала розповіла, що виводить її з рівноваги

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Вираз "наспівала мелодію" засмучує виконавицю

Популярна українська виконавиця Джамала, яка раніше прокоментувала відсутність свого імені в номінації "Співачка року", розповіла підписникам в Instagram, яке висловлювання дратує її найбільше.

Виконавиця стверджує, що фраза "наспівала мелодію" звучить неприємно і принизливо, тому дане висловлювання викликає у Джамали негативні почуття.

"Мене дратує, коли кажуть "наспівала мелодію". Ти або автор, або ніхто. Наспівати - йди в караоке наспівай, а мене це ображає. Я завжди намагаюся співати зі словами, у 99% моїх пісень слова є з самого початку, тільки якісь з них можуть звучати ніяково", - обурюється співачка.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники підтримали співачку, зазначивши, що її музика заворожує і не залишає нікого байдужим:

"Джамала, ти найкраща, твій прекрасний голос і пісні завжди мене заворожували, а найголовніше - твоя щирість у всьому, що ти робиш. Спасибі";

"Джамала, у вас класні пісні. Обожнюю";

"Солідарний. Мелодія без слів не містить точного посилання. Це лише передумова до якоїсь думки. Несвідома енергія";

Скріншот коментарів: (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що Джамала розповіла, як поборола післяпологову депресію.

До цього Джамала зворушливо заспівала для лідера кримських татар.

Відео: (video.rbc.ua)