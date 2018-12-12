"Мене дратує": Джамала розповіла, що виводить її з рівноваги

Вираз "наспівала мелодію" засмучує виконавицю
Популярна українська виконавиця Джамала, яка раніше прокоментувала відсутність свого імені в номінації "Співачка року", розповіла підписникам в Instagram, яке висловлювання дратує її найбільше.
Виконавиця стверджує, що фраза "наспівала мелодію" звучить неприємно і принизливо, тому дане висловлювання викликає у Джамали негативні почуття.
"Мене дратує, коли кажуть "наспівала мелодію". Ти або автор, або ніхто. Наспівати - йди в караоке наспівай, а мене це ображає. Я завжди намагаюся співати зі словами, у 99% моїх пісень слова є з самого початку, тільки якісь з них можуть звучати ніяково", - обурюється співачка.
Фото: (instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники підтримали співачку, зазначивши, що її музика заворожує і не залишає нікого байдужим:
"Джамала, ти найкраща, твій прекрасний голос і пісні завжди мене заворожували, а найголовніше - твоя щирість у всьому, що ти робиш. Спасибі";
"Джамала, у вас класні пісні. Обожнюю";
"Солідарний. Мелодія без слів не містить точного посилання. Це лише передумова до якоїсь думки. Несвідома енергія";
Скріншот коментарів: (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, що Джамала розповіла, як поборола післяпологову депресію.
До цього Джамала зворушливо заспівала для лідера кримських татар.
Відео: (video.rbc.ua)