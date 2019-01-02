"Менше сидіти в Instagram": Алла Костромічова порушила свої новорічні обіцянки

Фото: Алла Костромічева (instagram.com/alla)

А ще відома українська модель отримала несподіваний подарунок під ялинку від чоловіка

Відома суддя і ведуча проекту Топ-модель по-українськи, модель і молода мама Алла Костромічова розповіла на своїй сторінці в Instagram про новорічні традиції своєї американсько-української родини, про подарунки, які отримала і написала новорічне побажання прихильникам. Подарунок її чоловіка дійсно виявився незвичайним.

Фото: Алла Костромічова дала собі новорічні обіцянки (instagram.com/alla)

"Мені на новий рік коханий подарував благодійну поїздку в Африку. А що ви знайшли вранці під ялинкою?", - написала Алла під фото.

Скріншот: Коментар Алли Костромічовоюї до фото (instagram.com/alla)

Крім того, вона розповіла про американську традицією на Новий рік. За якою в новорічну ніч, люди не тільки загадують бажання, але і дають собі обіцянки стати краще в наступному році і ставлять конкретні цілі.

"Бажання загадане, New Year Resolution сформульовано цілі 2019 на поставлені . Тепер можна сміливо рухатися вперед! До речі, хто не знає New Year Resolution - це Американська традиція в новорічну ніч формулювати завдання на майбутній рік, давати, так би мовити, собі обіцянки", - розповіла модель.

Обіцянки Алла дала собі прості, але з її напруженим графіком роботи, і суміщенням кар'єри з материнством важко здійсненні.

"Я пообіцяла собі читати книжки, ходити в музеї, навчитися позбуватися від непотрібних речей і менше сидіти в instagram", - написала Алла під фото.

Фото: Алла Костромічева зачарувала шанувальників ніжною сукнею з пір'ям (instagram.com/alla)

Однак, останню обіцянку одразу порушила, зірка в новорічну ніч знову "попалася" в соцмережі.

"Ще тільки 2:13 в NY, а я останню обіцянку вже з успіхом порушено... Ох, сили волі всім нам в 2019!", - зірка побажала собі і шанувальникам.

Нагадаємо, що нещодавно закінчився черговий сезон шоу Топ-модель по-українськи і його суддя Алла Костромічева на своїй офіційній сторінці в Instagram прокоментувала вибір переможниці проекту.

А також, нещодавно Алла Костромічева влаштувала собі тематичний день народження. святі була відтворена атмосфера джунглів, з тотемами, тропіками і місцевими аборигенами.

Ще одна суддя шоу Топ-модель по-українськи і відомий український фотограф Соня Плакидюк на своїй сторінці в Instagram розмістила інтригуюче фото, на якому вона позує з популярною ведучою Машею Єфросиніною, і Анею Гресь. Своє тріо вона порівняла з популярною українською поп-групою "ВІА Гра" .

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