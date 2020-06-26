Менше цукру: 53-річна Сальма Хайєк розповіла, як підтримує себе у відмінній формі

Сальма Хайєк любить ділитися з шанувальниками як новими фото і відео, де представет завжди прекрасною і молодою, так і архівними. Цього разу актриса показала пару відео з культового фільму «Від заходу до світанку», де Сальма грала спокусливу вампіршу. Вона виконує пікантний танець, одягнувши крихітний бюстгальтер і трусики. Так що розкішні форми популярної актриси вкотре змусили мережа хвилюватися.

Сальма показала архівне відео (відео: instagram.com/salmahayek)

Легенда

Будь Ласка, не вбивай мене цим

Вона просто прекрасна

Я вже чую цю мелодію з фільму

Без коментарів

Моя улюблена сцена назавжди!

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/salmahayek)

Також багато з них похвалили стрункість Сальми. Причому зірка спробувала поділитися особистим досвідом, вступивши в переписку з фанатами. «Я просто хочу, щоб моє тіло теж виглядало, як твоє. Але я занадто сильно люблю снеки», – написала одна з фанаток, додавши засмучені емодзі. «Я теж, тому це і tbt», – написала Сальма їй у відповідь. «Ти просто справжня богиня, тоді і тепер», – не втримався ще один шанувальник. На інший коментар фоловера: «Мені потрібно повернутися в зал», Сальма також мовчати не стала, написавши: «Мені теж».

Сальма розкрила секрети харчування (фото: instagram.com/salmahayek)

Така відвертість Хайєк змусила фанів давати їй поради по відновленню форми. Так, один з них написав: «Чудова легенда, ти можеш виглядати, як молода богиня знову... Уникай цукру, молока і борошняних виробів. Викресли це зі свого раціону, їж низьковуглеводні чи кето-продукти, а потім ти зможеш навіть з'їсти смачні тістечка. Ти можеш це зробити, повір», – пише він. Сальма відповіла йому стримано і спокійно: «Кето не працює зі мною. Але цукор дійсно має значення. Але дякую вам за мотивацію».