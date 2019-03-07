Мені казково: Світлана Тарабарова представила незвичайний кліп в стилі нео-мюзикл

TARABAROVA — Мені казково

TARABAROVA презентовала клип в стиле "нео-мюзикл" на сингл "Мені казково". Это первая совместная работа певицы с хореографом-постановщиком Денисом Стульниковым и уже третья с командой "Манифест продакшн".

Сразу после премьеры клипа певица объявила о необычном всеукраинском туре #FOLLOWERS ONLY TOUR. Дело в том, что залы не смогут вместить всех желающих, поэтому попасть на концерты смогут только "фолловеры" Светланы в социальных сетях.

Съемки клипа на трек "Мені казково", вошедший в альбом "23:25", происходили в одном из киевских отелей, который по сценарию из обычного превращается в место волшебной вечеринки. В новой видеоработе поклонники увидят настоящий музыкальный мюзикл с яркими образами i стильной хореографией от Дениса Стульникова.

Яркие кадры из нового клипа Тарабаровой

Сын Светланы, пятимесячный Иван, впервые присутствовал на съемках клипа, чтобы не нарушать режим кормления. Стоит отметить, что молодая мама TARABAROVA находится в идеальной форме и уже готова удивить страну необычным туром в поддержку альбома "23:25" - #FOLLOWERS ONLY TOUR.

TARABAROVA объединит светлой музыкой 22 города Украины. Своим подписчикам во время тура певица обещает много приятных сюрпризов и неповторимую дружескую атмосферу.

График тура и специальный КОД, без которого невозможно приобрести билеты на концерт, можно найти на страницах Светланы в социальных сетях.

Напомним, ранее Каменских выпустила пикантный клип "Попа как у Ким".