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MELOVIN назвав своє головне досягнення в 2018 році

Lite » Зірки 14.12.2018 - 08:36
MELOVIN назвав своє головне досягнення в 2018 році
Ілюстративне фото (Lite, колаж)

Співак розповів, що для нього головним є сім'я

Популярний український виконавець MELOVIN розповів шанувальникам про своє головне досягнення за рік, а також як відмовився від новорічного корпоративу, оскільки вирішив провести час з сім'єю. Про це повідомляє "Сегодня".

"Моє головне досягнення минулого року, – зберегти, накопичити, і не витратити даремно все те, чого навчився за останні роки! Пишаюся своєю командою BIG HOUSE MELOVIN і тим, що ми все-таки змогли вибороти право представляти Україну на світовій арені "Євробачення", - сказав він.

Більш того, співак також вирішив поділитися новорічною історією, пов'язаною з його родиною.

"У мене в житті є залізне правило: завжди, завжди святкувати Новий рік з родиною. Одного разу мені запропонували виступити в новорічну ніч на корпоративі, гроші пропонували серйозні. Я спочатку погодився, але, дізнавшись, що у сім'ї не вийде приїхати, всі скасував і поїхав в Одесу. Бо сім'я – це найважливіше", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше MELOVIN розповів про "золоте" хобі.

Як повідомлялося, раніше MELOVIN розповів про те, як участь у міжнародному співочому конкурсі Євробачення 2018 вплинув на його заробіток.

Також ми писали про те, що MELOVIN в кінці серпня презентував у мережі свою нову англомовну пісню "that's Your Role" ("Це твоя роль"), в якій співак трохи відійшов від свого звичного стилю.

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