Меланія Трамп вразила витонченою фігурою у відвертій сукні

Фото: Меланія Трамп(twitter/white house)

Меланія разом з Доналmдом Трампом влаштували різдвяний бал

Перша леді США Меланія Тпамп продовжує демонструвати американцям бездоганне відчуття стилю. На цей раз дружина глави Білого дому вийшла у світ в білосніжному облягаючому платті, яке дуже добре підкреслювало її фігуру. Відзначимо, що даний захід - це щорічний різдвяний бал, який за традицією, влаштовують президент США з дружиною.

Він проходив 15 грудня, у суботу в Білому домі.

Фото: Меланія Трамп з чоловіком Дональдом Трампом (AFP)

"Ласкаво просимо в Білий дім! Приємного вечора. Щасливого Різдва і Нового року", — побажала всім людям у залі перша леді.

Варто відзначити, що Меланія вибрала для балу біле плаття, під горло відомого бренду Celine.

48-річна Меланія обдарувала всіх присутніх білосніжною посмішкою після того, як її чоловік вимовив щорічну святкову промову.

Нагадаємо, що раніше Меланію Трамп розкритикували американці за нову зачіску і колір волосся.

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