Меланія Трамп вразила витонченою фігурою у відвертій сукні

Меланія разом з Доналmдом Трампом влаштували різдвяний бал
Перша леді США Меланія Тпамп продовжує демонструвати американцям бездоганне відчуття стилю. На цей раз дружина глави Білого дому вийшла у світ в білосніжному облягаючому платті, яке дуже добре підкреслювало її фігуру. Відзначимо, що даний захід - це щорічний різдвяний бал, який за традицією, влаштовують президент США з дружиною.
Він проходив 15 грудня, у суботу в Білому домі.
Фото: Меланія Трамп з чоловіком Дональдом Трампом (AFP)
"Ласкаво просимо в Білий дім! Приємного вечора. Щасливого Різдва і Нового року", — побажала всім людям у залі перша леді.
Варто відзначити, що Меланія вибрала для балу біле плаття, під горло відомого бренду Celine.
48-річна Меланія обдарувала всіх присутніх білосніжною посмішкою після того, як її чоловік вимовив щорічну святкову промову.
Нагадаємо, що раніше Меланію Трамп розкритикували американці за нову зачіску і колір волосся.
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