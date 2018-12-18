Меладзе і Джанабаєва вперше вивели в світ молодшого сина

Фото: Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Зіркова пара зводила хлопчика на ялинку

Зіркова пара - 39-річна Альбіна Джанабаєва та 53-річний Валерій Меладзе - ретельно приховують своє особисте життя від суспільства, досить рідко з'являються на публіці разом і не показують своїх дітей. Однак днями вони вперше вивели у світ свого молодшого сина - 4-річного Луку, передає "СтарХіт".

Альбіна і Валерій разом з малюком сходили на дитячу ялинку. Як повідомляє видання, хлопчик був трохи напружений і навіть не посміхався при позуванні фотографам разом з батьками - ймовірно, його налякали яскраві спалахи камер та велика кількість людей. Джанабаєва міцно притискала Луку до себе.

Альбіна Джанабаєва, Валерій Меладзе з сином Лукою (starhit.ru)

Зазначимо, що артисти намагаються оберігати дітей від публічного життя із-за того, що Альбіна досі часто стає жертвою нападок хейтеров, незважаючи на те, що вона живе з Валерієм багато років і чотири роки як є його офіційною дружиною. Однак багато шанувальників вважають, що екс-солістка групи "ВІА Гра" розбила його попередню сім'ю.

Нагадаємо, раніше Валерій був одружений на Ірині Меладзе, від якої у нього ростуть три дочки. Шлюб пари тривав 25 років. В одному з інтерв'ю артист зізнався, що його дочки не спілкуються зі своїми зведеними братами.

З Джанабаєвою вони виховують двох синів - 14-річного Костянтина і чотирирічного Луку.

Фото: Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Раніше Валерій Меладзе різко відповів критикам Альбіни Джанабаєвої в мережі. Співак емоційно закликав залишити його родину у спокої. Фолловери підтримали його і Альбіну і закликали не звертати уваги на заздрісників і злі язики.

Ми також писали про те, що зоряна пара Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва дали перше спільне інтерв'ю, в якому розповіли про свої стосунки і шлюб. Співак розкрив, як їм вдається вирішувати спірні моменти в сім'ї, зазначивши, що зазвичай він першим іде на розмову.

Зазначимо, що старша дочка Валерія Меладзе вийшла заміж за марокканця. Пара зустрічалася більше 10 років і в 2017 році вирішила узаконити свої стосунки, влаштувавши скромний прийом в британському Кембриджі для самих близьких друзів.

Відео: РБК-Україна