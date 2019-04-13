Мексиканські пристрасті: Ганна Різатдінова захопила фігурою в купальнику

Гімнастка Ганна Різатдінова - відома українська спортсменка, бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро (2016) відома також своєю любов'ю до стильного брендового одягу та фешн-зйомок. У 2017 році вона стала мамою, але дуже швидко змогла повернути колишню форму і зараз може похвалитися витонченою фігурою. Саме її дівчина і продемонструвала на нових фото в своєму Instagram.

25-річна Анна вирушила на відпочинок у спекотну Мексику, де позувала в злитному чорному купальнику на тлі купалень серед джунглів.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка щасливо посміхається на фото і приймає ефектні пози.

"Нереальне місце. Дуже щаслива знову бути тут", - написала Різатдінова англійською мовою.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Захоплені підписники поспішили залишити свої коментарі.

"Ти така красива"

"Красиве місце, розкішна королева, супер фото"

"Красуня!"

"Ви дуже гарна! Світитесь як сонечко зсередини, в цьому гармонія і краса"

"Ось це фігура"

"Гарне місце"

"Вау! Чекаємо ще класних фото"

Нагадаємо, раніше гімнастка Ганна Різатдінова показала розкішні форми в стильній fashion-зйомки.

Ми також писали, що опальний політик Олександр Онищенко "відрікся" від шлюбу з гімнасткою Ганною Різатдіновою, з якою у них є спільна дитина. Онищенко заявив, що ні з ким не перебуває в офіційно зареєстрованих відносинах. Хоча сина, якого народила йому Різатдінова, нардеп визнає своїм.