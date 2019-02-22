Дівчина-загадка: Ганна Різатдінова заінтригувала прихильників фото з відпочинку

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Українська гімнастка продемонструвала стильні луки на тлі загадкового міста

Знаменита гімнастка Ганна Різатдінова – велика любителька українських дизайнерів. Вона тей діло з'являється у вбраннях від різних брендів, серед яких theCOAT by Katya Silchenko, Foberini, Anastasiia Ivanova і безліч інших. До речі, демонструвати свої луки вона любить як на публіці – Ганна часто відвідує світські заходи і бере участь у зйомках для різних глянцевих видань, так і на особистій сторінці в Instagram.

А в минулому році бронзова призерка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро 2016 навіть вийшла на подіум як модель на показі колекції від Андре Тана.

Днями Анна виклала в мережу пару стильних луків зі светрами ще одного відомого українського бренду – T. Mosca.

Стильна Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

На першому фото вона у вкорочених світлих штанах, зеленому светрі з v-подібним вирізом і зелених лоферах Loro Piana. Доповнюють образ біла сумочка на ланцюжку і сонцезахисні окуляри. Складові другого лука: затишний светр великої в'язки з широкими рукавами, брюки-кльош, чорні кеди, окуляри і стильна сумочка-трансформер актуальною сьогодні форми від Dior.

Треба визнати, на тлі залитого сонцем старовинного міста і зелені образи виглядали більш ніж актуально. Що ж, знаменита гімнастка ще раз довела, що вміє виглядати стильно як на світських тусовках, так і на відпочинку.

До речі, якщо інтригу з марками Ганна тримати не стала, зазначивши улюблені бренди на фото. То про те, де вона знаходиться, поширюватися не побажала. Шанувальники дівчини почали гадати, куди вирушила молода мама. Найуважніші з них впізнали в місцевості французьке місто Ментон. "Фестиваль лимонів в Ментоні. Якщо не помиляюся", – припустили фоловери.

Нагадаємо, раніше Анна Різатдінова показала розкішні форми в стильній fashion-зйомці.

Також пропонуємо розглянути fashion look ще однієї модниці. Так, Тіна Кароль в новому образі звела з розуму прихильників.