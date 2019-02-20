ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меган Маркл возз'єдналася з друзями в Нью-Йорку: як пройшла вечірка baby shower (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.02.2019 - 11:07
Меган Маркл возз'єдналася з друзями в Нью-Йорку: як пройшла вечірка baby shower (фото)
Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Секретна Baby shower все-таки відбувся

На днях стало відомо, що Меган Маркл вирушила в Нью-Йорк не просто, щоб відвідати друзів. За інформацією від інсайдера, там планувалася вечірка baby shower, яка традиційно приурочується до народження дитини і проводиться незадовго до цієї події. Як вдалося з'ясувати журналістам, її повинна була організувати подруга Меган — Джессіка. А саму подію планували провести в одному з готелів на Верхньому Іст-Сайді — "The Mark Hotel". Схоже, представники ЗМІ не помилилися.

Меган Маркл

Меган Маркл не змогла втекти в Нью-Йорку (скріншот: instagram.com/vipmagazine.al)

Саме там учора ввечері, 19 лютого, була сфотографована герцогиня Сассекська. Папараці вдалося сфотографувати її на вході в супроводі охоронця. Одягнена вона була, як завжди, стильно і елегантно, але достатньо просто як для такої урочистої події. Чорне пальто вільного крою з укороченим рукавом і чорні джинси-скінні доповнили бежеві човники, об'ємна сумка сірого кольору, темні сонцезахисні окуляри та лаконічні прикраси — ось і весь святковий лук.

Меган Маркл возз'єдналася з друзями в Нью-Йорку: як пройшла вечірка baby shower (фото)

Меган Маркл возз'єдналася з друзями в Нью-Йорку: як пройшла вечірка baby shower (фото)

Скріншоти: instagram.com/billionwomanofficial

Список запрошених на вечірку не розголошувався, але за інсайдерською інформацією, там повинні були зібратися багато друзів Меган. Підтвердженням цього стала поява в готелі актриси Ебігейл Спенсер — колеги Меган по серіалу "Форс-мажори", який прославив Меган, і її близьку подругу за сумісництвом. Вона привезла з собою подарункову сумку, прикрашену квітами. Серед інших знаменитостей, які повинні були відвідати подію, — тенісистка Серена Вільямс, дизайнер Міша Нону і актриса Пріянка Чопра. І звичайно ж, не могла пропустити таку подію і мати герцогині — Дорія Рагланд.

Ебігейл Спенсер

Подруга Меган Маркл — Ебігейл Спенсер (фото: instagram.com/abigailspencer)

"Вечірка baby shower – це возз'єднання Меган з друзями", — прокоментував подію репортер і біограф королівської сім'ї Омід Скобі.

Daily Mail інформує, що після всі гості вирушили в розкішний ресторан "The Polo Bar", який належить дизайнерові Ральфу Лорену. До них приєднався директор мережі клубних готелів Soho Маркус Андерсон. Для вечірнього виходу Меган вибрала пальто Victoria Beckham, атласні чоботи від Isabel Marant, шарф і сумку — все в темних відтінках. Доповнив образ яскравий макіяж.

Меган Маркл возз'єдналася з друзями в Нью-Йорку: як пройшла вечірка baby shower (фото)

Скріншот: instagram.com/daily.meghan

Нагадаємо, дитина в родині Меган Маркл і принца Гаррі повинна з'явитися вже цієї весни. Стать малюка вони не розголошували. Але за чутками, у знаменитій родині повинна народитися дівчинка, яку планують назвати Вікторія.

До речі, відзначимо, що Меган Маркл вибрала школу для майбутнього малюка.

Також до цього ми писали, як відзначили День закоханих члени королівської сім'ї.

А могла бути принцесою: чому Меган Маркл лише герцогиня Меган Маркл вийшла у світ в елегантному чорно-білому вбранні від Givenchy
Новини України Меган Маркл
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся