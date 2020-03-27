Меган Маркл отримала роботу від Disney, за яку не отримає ні цента (відео)

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Фільм про дельфінів озвучила Наталі Портман

Більше трьох років тому Меган Маркл була змушена попрощатися з акторською кар'єрою. У житті Меган починалася нова глава — заміжжя з принцом Гаррі і входження в королівську сім'ю Великобританії. Нова роль Маркл досить швидко набридла. 8 січня 2020 року британців, втім, як і весь світ, ошелешила заява герцога і герцогині Сассекських про відмову від обов'язків високопоставленої королівської сім'ї. З 31 березня ця заява офіційно вступає в силу. Меган і Гаррі обіцяли, що не відмовляться від своїх соціальних обов'язків. Однак парі належить знайти нові джерела доходу. Адже з 31 березня їх потреби більше не будуть фінансуватися з бюджету Великобританії. Схоже, що зірка серіалу "Форс-мажори" (англ. — "Suits") вирішила знову "осідлати" шоу-бізнес. Маркл погодилася взяти участь у новому проекті компанії Disney.

Так, в четвер 26 березня проект Disneynature анонсував вихід нового документального фільму про дику природу під назвою «Слон». Прем'єра відбудеться 3 квітня на стримінговому сервісі Disney+. У фільмі розповідатиметься про 1600-кілометровому подорож африканських слонів через пустелю Калахарі. В дорозі тварини зіткнуться з нещадними хижаками, виснажливою спекою і постійною нестачею ресурсів. Одна з головних сюжетних ліній — відносини між матір'ю-слонихою Шані і її сином Джомо.

Також стало відомо, що озвучувати документальний фільм буде 38-річна дружина принца Гаррі Меган Маркл!

Зазначимо, що про співробітництво Маркл з компанією Disney стало відомо ще в грудні 2019 року. Однак тоді герцоги Сассекські не говорили ніяких подробиць про новий проект. Також пропозицію Меган прийняла ще до того, як вони офіційно заявили про бажання вийти з королівської родини. При цьому з 1 квітня Меган і Гаррі вже не зможуть публічно іменуватися герцогами Сассекськими. Однак Disney продовжує "хайпувати" на титулі Меган, називаючи її в новому промо-ролику не інакше, як Герцогиня Сассекська Меган.

До речі, від озвучування документального фільму сім'я Меган не отримає ні цента! Справа в тому, що всі доходи від цього проекту підуть на організацію допомоги слонам "Elephants Without Borders" ("Слони без кордонів").

Також в компанії поспішили уточнити, що новий сюжет про слонів увійде в серію документальних фільмом Disneynature про дику природу. Вже записано кілька сюжетів, які в квітні будуть з'являтися на сервісі компанії. При цьому в кожному новому фільмі закадровий текст читає відома особа. Приміром, фільм "Риф Дельфіна" озвучувала актриса Наталі Портман.

Також подібні проекти озвучували Меріл Стріп і Морган Фріман. І кожен раз прибуток від фільмів прямувала в різні природоохоронні фонди.

Нагадаємо також історії того, як Меган дісталася ця роль. Ще в липні 2019 року в Лондоні проходила прем'єра фільму "Король Лев", на якій також були присутні Меган Маркл і принц Гаррі. Серед зіркових гостей прем'єри також був Роберт Айгер — американський підприємець, президент і CEO компанії The Walt Disney.

Тоді Гаррі підійшов до Айгера і натякнув йому на можливість обговорити можливу співпрацю компанії Disney з Меган Маркл. Гаррі уточнив, мовляв, свого часу Меган займалася озвучкою. Роберта не довелося довго "вмовляти". Генеральний директор компанії все зрозумів і врахував зауваження герцога Сассекського. Тому вже 3 квітня глядачі Disneynature зможуть почути голос Меган в документальному фільмі про життя африканських слонів.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон показала рідкісне фото мами і листівку ручної роботи від сина.