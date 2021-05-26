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Мрії збуваються: іменинниця Маша Єфросиніна похвалилася щастям у Мексиці

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Мексика, Середа 26 травня 2021 09:38
Мрії збуваються: іменинниця Маша Єфросиніна похвалилася щастям у Мексиці Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Відома українська ведуча і блогер Маша Єфросиніна 25 травня святкує день народження - їй виповнилося 42 роки. Хоч і не без труднощів, зірка все ж змогла полетіти з сім'єю в Мексику, де і відзначає цю важливу дату.

На своїй сторінці в Instagram Маша поділилася наповненими щастям відео і фото і подякувала всім за привітання.

Так, теледіва опублікувала відео, на якому ефектно дефілює по доріжці, що в'ється серед тропічної рослинності. На Єфросиніній - вільна біла туніка, солом'яний капелюшок і темні окуляри. На обличчі у неї грає щаслива посмішка.

"Якиииий же це кайф - прокинутися рано вранці в Мексиці, а ви мене вже півдня, як вітаєте!!! Спасибі, мої кохані", - написала задоволена іменинниця.

Пізніше Маша виклала ще й яскраве фото, на якому позує в дверях свого номера в ефектній позі. Ведуча приміряла довге помаранчеве плаття, яке підкреслює її витончену фігуру. Вона доповнила лук сонцезахисними окулярами, а на голову пов'язала хустку.

"Мрії збуваються", - підписала барвистий знімок Єфросиніна.

Мрії збуваються: іменинниця Маша Єфросиніна похвалилася щастям у Мексиці

Маша Єфросиніна захопила яскравим образом в Мексиці (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Користувачі мережі і зіркові друзі і колеги Маші засипали її привітаннями і залишили багато душевних побажань.

"Прекрасна Маша, з Днем народження!"- пише Юлія Саніна.

"Ну на сестру трубку можна взяти? Хочу ж поцілуватися " - обурюється сестра Маші Ліза.

"З днем народження, прекрасна, ніжна і в той же час дуже сильна дівчинка. Нехай кожен ковток повітря, буде наповнений щастям", - бажає Марина Боржемська.

"Я там надиктувала тобі все, що хотіла... Готуй вушко", - повідомила Олена Кравець..

"Хаппі берздей, darling!!! Міцно обіймаю і піднімаю", - привітала Лілія Подкопаєва.

"З днем народження, красуня Маша", - відзначився Андре Тан.

  • З Днем Народження, Марія! Абсолютно неймовірна, надихаюча і сильна. Будь сильно щаслива
  • З днем Народження, Маша!! Ви прекрасні
  • Щирі вітання, фантастична жінко! Нехай усе вдається!
  • Вітаю! Гармонії у всьому
  • З днем народження, Маша! Будьте ще щасливішими, нехай навколо і всередині тільки любов! Нехай все Вас наповнюється, дає можливість заповнити енергію!
  • З днем народження!!! Яскрава, цікава, жива!!!
  • З Днем Народження Талановитої Людини
  • Захоплююся тобою. Будь дуже щаслива!
  • З Днем особистої сили! Нехай збуваються мрії!

Раніше ми писали, що Машу Єфросиніну не впізнали на архівному фото, на якому їй 13 років, і звинуватили в пластиці.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Маша Єфросиніна ведущая
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