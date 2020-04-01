Мрію про велику сім'ю: Тіна Кунакі зізналася, що хоче багато дітей від Венсана Касселя

Тіна Кунакі – одна з найпопулярніших моделей сучасності, яка, втім, більше прославилася як дружина французького актора Венсана Касселя. І хоча дівчина багато знімається для глянцевих журналів і бере участь у показах, в першу чергу шанувальників завжди цікавить особисте життя спекотної красуні. І, схоже, Тіна не проти такого раскалада. Кілька годин тому Кунакі вирішила влаштувати розмову зі своїми послідовувачами та відповісти на найрізноманітніші питання.

Тіна Кунакі і Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тіна запросила фанатів задавати їй питання в Instagram, публікуючи відповіді в сторіз. Таким чином, 22-річна красуня розповіла, що знає 4 мови. Що її улюблений колір зелений, що вона ніколи не була у Відні, але мріє там побувати і про багато іншого... Не стала вона ігнорувати і теми особистого життя. Так, на питання: «Чи хотіла б ти мати ще дітей? Як пройшла твоя вагітність?», вона відповіла досить емоційно: «О, так! Я хочу велику сім'ю». А коли справа дійшла до питання, якої статі дитини вона хоче: дівчинку або хлопчика, то відповіла: «Обох!».

Відповіді Тіни Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Нагадаємо, зараз у пари підростає маленька Амазоні, яка з'явилася на світ у квітні минулого року. Пара досі не публікує фото дівчинки, намагаючись оберігати її від зайвих поглядів. Хоча, втім, папараці не раз засікали їх на прогулянках.

А ось саме подружжя обожнює зізнаватися один одному в любові з допомогою соцмереж. На День святого Валентина Венсан також обмовився про дітей. Він оригінально привітав кохану дружину, опубликов фото, де цілує її, притулившись носом до її вуха. «...Так ми робимо малюків», – залишив він іронічний підпис. Так що явно 53-річний актор не має наміру зупинятися на первістку з Тіною.

Нагадаємо, у Венсана також є 2 дочки від першого шлюбу з Монікою Беллуччі: 15-річна Діва Кассель вже впевнено підкорює модну індустрію. А ось 9-річна Леоні поки що не визначилася зі своїми уподобаннями.