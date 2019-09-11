Мрійлива Регіна Тодоренко показала постільна фото в незвичайному місці

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча поскаржилася на постійний недосип

Регіна Тодоренко, як молода мама малюка, у якого ріжуться зубки, страждає від хронічного недосипу. Нещодавно вона поскаржилася, що не могла відпочити п'ять ночей поспіль, але стрімкий ритм життя не дає телеведучій розслаблятися – вона завжди перебувати в "бойовій готовності" і буквально фонтанує креативними ідеями. Наприклад, новий сезон її шоу "П'ятниця з Регіною" буде присвячений зірковим парам. У зв'язку з цим, Тодоренко поцікавилася, кого із знаменитостей шанувальники хотіли б бачити в якості гостей.

Регіна опублікувала на instagram-сторінці оригінальне фото. Вона лежить в незвичайному ліжку, підвішеному на ланцюгах, – "ложе" знаходиться на веранді будиночка з дерев'яного зрубу. Регіну осявають промені сонця, а вона дивиться в далечінь і мрійливо посміхається.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Як ваше самопочуття? - Лікарю, приголомшливо. А що ви мені дали?

- Ми дали вам поспати!

Оооох, коли-небудь я все-таки посплю, а зараз готуємо для вас суперсезон "П'ятниці з Регіною" - "Пари". Кого хочете побачити у нас в гостях", - поцікавилася зірка, натякаючи на "хвору тему" – постійний недосип.

Шанувальники тут же стали пропонувати в якості гостей цікаві їм пари, серед яких виявилися Потап і Настя Каменських, а також Ані Лорак з новим коханим Єгором Глібом. Молоді матусі підтримали Регіну і з розумінням поставилися до її скарг на тяготи материнства.

Настя Каменських і Потап. Біднякова з дружиною

Элджей і Івлєєва

Ані Лорак з новим коханим

Красуня, навіть неможливо підібрати слів

Спати треба обов'язково. Бережіть себе

Реально красуня!

Молода працююча матуся. Як я тебе розумію, Региночка

Красуня

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко публічно взаємно зізналася в любові іспанському акторові Маріо Касасу і опублікувала провокаційне фото і відео з ним.

Чоловік Тодоренко, Влад Топалов не залишив без уваги одкровення дружини по відношенню до іншого чоловіка. Він тут же показав романтичне фото з телеведучою і зробив їй комплімент.