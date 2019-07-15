Мрійлива Катя Осадча зачарувала стильним повсякденним луком в Одесі

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча з чоловіком і сином проводить час біля моря в Одесі

Відома телеведуча Катя Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим та їх дворічним синочком Іваном вирушили до Одеси, де вже кілька днів насолоджуються відпочинком біля моря і веселими заняттями. Крім того, зоряна пара відвідує покази фільмів в рамках 10-го Одеського кінофестивалю, який триватиме до 20 липня.

Катя встигає приділяти час дитині і з задоволенням ділиться з шанувальниками милими спільними кадрами з Ванею, а також захоплює своїми стильними і ефектними образами. На крайньому фото ведуча показала літній повсякденний лук, який виглядає дуже зручним і при цьому ультрамодним.

Осадча відображена на балконі їх готельного номеру, вона спирається на перила і мрійливо дивиться на море. На теледиві - укорочені джинси з високою талією, заправлена в них світла сорочка і білі кросівки. Волосся вона залишила розпущеним, і всім своїм виглядом демонструє розслабленість, при цьому виглядає дуже стильно.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Море #onelove #одеса", - лаконічно підписала знімок Катя.

Фолловери засипали улюблену ведучу "Світського життя" компліментами, захоплюючись її красою, стрункістю і модним аутфитом.

Ви так гарно вбрані

Струнка як лань!!!

Така красива і природна

Ласкаво просимо до нас в Одесу

Відмінний цибулю

Шикарна Леді. Вітаю ...

Яка краса! Море таке гарне і ви, Катерино, теж!

Сяюча. Приємно дивитися на Вас в будь-якому образі

Клас!!!

Відмінний літній стиль :)

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча зворушила унікальним кадром щасливого дитинства 2-річного сина Івана з Одеси.

Раніше Осадча та Горбунов викликали фурор в мережі елегантними образами. Телеведучі відвідали у Києві черговий світський захід, під час якого блиснули витонченими образами в чорних костюмах.

Також Катя Осадча заінтригувала екскурсією по Києву з переможницею Євробачення 2018 Нетою Барзілай.