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Мрійлива Катя Осадча зачарувала стильним повсякденним луком в Одесі

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.07.2019 - 20:34
Мрійлива Катя Осадча зачарувала стильним повсякденним луком в Одесі
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча з чоловіком і сином проводить час біля моря в Одесі

Відома телеведуча Катя Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим та їх дворічним синочком Іваном вирушили до Одеси, де вже кілька днів насолоджуються відпочинком біля моря і веселими заняттями. Крім того, зоряна пара відвідує покази фільмів в рамках 10-го Одеського кінофестивалю, який триватиме до 20 липня.

Катя встигає приділяти час дитині і з задоволенням ділиться з шанувальниками милими спільними кадрами з Ванею, а також захоплює своїми стильними і ефектними образами. На крайньому фото ведуча показала літній повсякденний лук, який виглядає дуже зручним і при цьому ультрамодним.

Осадча відображена на балконі їх готельного номеру, вона спирається на перила і мрійливо дивиться на море. На теледиві - укорочені джинси з високою талією, заправлена в них світла сорочка і білі кросівки. Волосся вона залишила розпущеним, і всім своїм виглядом демонструє розслабленість, при цьому виглядає дуже стильно.

Мрійлива Катя Осадча зачарувала стильним повсякденним луком в Одесі

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Море #onelove #одеса", - лаконічно підписала знімок Катя.

Фолловери засипали улюблену ведучу "Світського життя" компліментами, захоплюючись її красою, стрункістю і модним аутфитом.

  • Ви так гарно вбрані
  • Струнка як лань!!!
  • Така красива і природна
  • Ласкаво просимо до нас в Одесу
  • Відмінний цибулю
  • Шикарна Леді. Вітаю ...
  • Яка краса! Море таке гарне і ви, Катерино, теж!
  • Сяюча. Приємно дивитися на Вас в будь-якому образі
  • Клас!!!
  • Відмінний літній стиль :)
 

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча зворушила унікальним кадром щасливого дитинства 2-річного сина Івана з Одеси.

Раніше Осадча та Горбунов викликали фурор в мережі елегантними образами. Телеведучі відвідали у Києві черговий світський захід, під час якого блиснули витонченими образами в чорних костюмах.

Також Катя Осадча заінтригувала екскурсією по Києву з переможницею Євробачення 2018 Нетою Барзілай.

Катя Осадча зворушила унікальним кадром щасливого дитинства 2-річного сина "Фотосесія закінчена": стильна Осадча зачарувала милим фото з сином
Новини України Катя Осадчаобразведущая
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