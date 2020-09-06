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Мріяла про таку невістку: Ірина Білик висловилася про весілля старшого сина

Неділя 06 вересня 2020 16:47
Мріяла про таку невістку: Ірина Білик висловилася про весілля старшого сина
Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Марина Настевич

Співачка розсекретила матримоніальні плани спадкоємця

Українська поп-діва Ірина Білик - щаслива мама двох синів. Старшому Глібу вже 21 рік і він живе окремо, проте регулярно бачиться з зірковою мамою. В інтерв'ю "Світському життю" 50-річна артистка розговорилася про сімейні справи і розповіла, чи планує спадкоємець одружитися.

Зазначимо, що Гліб вже тривалий час зустрічається з коханою дівчиною по імені Аліса Яновська. Білик з нею знайома і навіть зізналася, що завжди мріяла саме про таку невістку - аж до імені.

"Щоб у неї було волосся такого кольору, щоб у неї була така мушка і щоб її звали Аліса", - поділилася співачка.

Мріяла про таку невістку: Ірина Білик висловилася про весілля старшого сина

Ірина Білик вже виходить у світ з синами і дівчиною старшого спадкоємця (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Втім, за словами зірки, юна пара не збирається одружитися.

"Мова про весілля не йде. Це дуже сучасні молоді люди, вони самі вирішать, що вони хочуть в житті", - зазначила Ірина.

Знаменитість додала, що якщо вона знову йшла під вінець, то обов'язково запросила б кілька українських гуртів, зокрема "ВВ", DZIDZIO і "ТІК".

Аліса жартома додала, що заради "ВВ" варто задуматися про весілля.

До речі, зараз Білик вирушила на відпочинок у Туреччину і вже поділилася в мережі фото, на яких з'явилася в яскравому екзотичному платті-халаті в підлогу і оригінальному капелюсі з козирком.

"Як добре, що кордони вже відкриті і нарешті можна полетіти в улюблену Туреччину. А ви вже встигли кудись злітати?" - підписала кадри виконавиця.

Мріяла про таку невістку: Ірина Білик висловилася про весілля старшого синаМріяла про таку невістку: Ірина Білик висловилася про весілля старшого сина

Ірина Білик вразила яскравим луком на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, раніше Ірина Білик вийшла у світ з синами і майбутньою невісткою Алісою.

До речі, молодший син Білик Табриз знявся в стильному "байкерському" фотосеті зі своїм старшим братом Глібом. Ірина показала фото коханих чоловіків і заінтригувала натяком у підпису, поцікавившись, чи варто їй розбавити чоловічу компанію сестричкою.

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