Мріяла 10 років: Володимир Остапчук зробив коханій дорогий подарунок

Володимир Остапчук та Христина Гірник (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Шоумен презентував дівчині автомобіль вартістю більше мільйона гривень

Після досить скандального розлучення з дружиною український телеведучий Володимир Остапчук перестав приховувати свій новий роман з нотаріусом Христиною Горняк. Пара з весни живе разом і шоумен намагається піклуватися про кохану і балувати її. Так, у програмі "Зірковий шлях" він розповів, як зробив їй подарунок, про який давно мріяла дівчина.

Володимир подарував обраниці розкішний позашляховик Range Rover.

"Вона мені розповідала, що завжди мріяла про Range Rover. Завжди. Останніх 10 років. Звичайно ж, я прислухаюся до її бажань і мрій і, по можливості, намагаюся їх виконувати", - зізнався Остапчук.

При цьому він влаштував яскравий сюрприз для Христини - зав'язав очі коханій і відвіз на місце, де її чекав шикарний презент. Відзначимо, що вартість такого автомобіля становить 1,4 мільйона гривень. Звичайно ж, дівчина залишилася в повному захваті.

"Це був дуже класний сюрприз. Я дуже мріяла про такий автомобіль. Тому Вова виконав мою мрію. І зробив це в кращих традиціях, які можуть бути. Він зав'язав мені очі. Привіз мене, були феєрверки. Авто — чорне, був такий величезний червоний бант зверху, це Range Rover. Все по класиці", - поділилася щаслива Христина.

Володимир Остапчук порадував Христину Гірник дорогим подарунком (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

У бесіді з журналістами Горняк також розповіла, що вже познайомилася з дітьми Остапчука від попереднього шлюбу - 7-річною донькою Емілією і 2-річним сином Еваном-Олександром. Знайомство проходило в одному з заміських комплексів під Києвом.

Разом вони насолоджувалися літом біля басейну, а дочка Остапчука навіть встигла поділитися з новою обраницею папи своїми секретами.

"Ми дуже класно провели час, - говорить нотаріус. - Ми їздили в басейн з Емілією і Еваном. Я трохи хвилювалася, але все пройшло набагато краще, ніж я думала. Вже дуже чекаємо їх у гості. Вони зараз у бабусі, чекаємо, коли приїдуть“.

Володимир Остапчук вже познайомив сина і дочку з новою обраницею Христиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, що раніше Володимир Остапчук з коханою влаштували романтичну фотосесію в Києві.

До цього Володимир Остапчук висловився про хайп на скандалі з розлученням і зоряну хворобу.