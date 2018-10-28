"Мрія будь-якого музиканта": Юлія Саніна розповіла, як готувалася до концерту в Палаці спорту

Відео: (youtube.com/Светская життя)

19 жовтня відбувся грандіозний концерт групи The Hardkiss у Палаці спорту. Зібралося понад 10 тисяч людей, щоб почути приголомшливий вокал легендарної української співачки Юлії Саніної. Фронтвумен групи розповіла, як готувалася до масштабної події і як провела свій день народження. Про це розповідається у "Світському житті".

Вона розповіла, що до концерту в Палаці спорту жила напруженим життям. Часто траплялися безсонні ночі, скандали в колективі, проте концерт відбувся, і він був дуже успішним.

"Коли ми вперше оголосили цей концерт, я переживала, а люди куплять квитки, а їм цікаво. Потім я почала переживати, а чи сподобається їм те, що ми для них придумали, бо своєю афішею ми дали космічну планку, альбом теж космічний. Всі ці наші старання, страждання, безсонні ночі, наші скандали - все це переживання", - зізналася артистка.

Юлія Саніна / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя"

11 жовтня Юлія Саніна святкувала своє 28-річчя, проте зовсім не очікувала такого свята, яке їй влаштували рідні та друзі.

"Я була шокована. Мало того, я за два тижні до концерту дуже сильно захворіла, і я лікувалася максимально. Як я потім дізналася, моя команда вирішила, що мені потрібно підняти настрій, щось зробити, щоб мій організм як-то розбурхати. Ось вони і зібрали вечірку в кращих традиціях американського кіно. Мені чоловік сказав, що відвезе мене в театр. А я ще подумала, ну чого це в театр на мій день народження. Це повинен бути найскромніший день народження в моєму житті. А я приходжу, а там всі мої друзі, всі наші партнери, вечірка, діджей, торт. Насправді я потім і вилікувалася, я думаю, що саме завдяки цій енергії", - розповіла виконавиця.

Також співачка розповіла, що вони з чоловіком вже побудували студію в новому будинку і вже працюють там.

Юлія Саніна / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя"

"Це кайф, я вам скажу. Ми як справжні музиканти, будинок незавершений, дитяча ще не готова, але студія вже готова. Саме там ми й репетирували наше шоу. І це так класно, тому що студія не в підвалі, як зазвичай, а на поверхні. У ній багато вікон, багато дерева. Вона дуже сучасна. Ми зробили там все так, як нам потрібно. Це мрія будь-якого музиканта", - з захопленням заявила виконавиця.

Нагадаємо, що у мережі обговорюють "вибуховий" концерт The HARDKISS у Палаці спорту.

Раніше ми показували яскраві образи неповторної іменинниці Юлії Саніної.

До цього повідомлялося, що The HARDKISS випустили довгоочікуваний альбом.

Відео: (video.rbc.ua)