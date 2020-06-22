Мрія цього літа: щаслива Наталя Могилевська показала фігуру в купальнику

Співачка насолодилася відпочинком у моря, а заодно і виступила на сцені
Наталя Могилевська з радістю повернулася до активного життя - днями співачка презентувала міні-фільм про кохання на карантині "Любов - то велика сила", а тепер і зовсім виступила на сцені. Артистка вирушила до Одеси, де встигла позасмагати на пляжі і порадувати шанувальників своїм виступом. У своєму Instagram зірка поділилася кадрами з пустельного аеропорту, а також показала фігуру в купальнику.
На фото 44-річна Наталія відображена, коли сидить по-турецьки на камені на березі моря. На артистці - злитний рожевий купальник, прикрашений вишивкою та камінням в районі декольте, а також сонцезахисні окуляри. Волосся вона зібрала в хвіст і щасливо посміхається на камеру.
Наталя Могилевська продемонструвала фігуру в купальнику в Одесі (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Всіх з днем йоги. Друзі, привітайте, мрія цього літа збулася! Сьогодні був перший літак, і перший літній концерт на березі моря! Урааааа", - поділилася емоціями Могилевська.
Шанувальники радіють за Наталю і не забувають про компліменти.
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Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська в прозорій накидці приголомшила пікантними фото у ванній.
Автор: Lite