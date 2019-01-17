Майлі Сайрус прокоментувала чутки про свою вагітність

Фото: Miley Cyrus (instagram.com/mileycyrus)

У західних ЗМІ почала розповсюджуватися інформація, що Майлі і Ліам чекають первістка

У середу, 16 січня, зарубіжні ЗМІ почали масово повідомляти про те, що 26-річна американська співачка Майлі Сайрус і її новоспечений чоловік, австралійський актор Ліам Хемсворт скоро стануть батьками. Однак через кілька годин сама Майлі висловилася про подібні чутки, причому досить дотепно.

Під публікацією видання Daily Mail про її вагітність в Twitter вона залишила коментар, в якому також згадала і відоме яйце, яке стало рекордсменом за лайками в Instagram.

"Я не перебуваю в очікуванні появи яйця на світ. Але чудово, що ви так за нас раді! Ми теж раді за нас! Ми схвильовані такою главою в наших життях. А тепер, будь ласка, залиште мене в спокої і поверніться до того, щоб продовжувати витріщатися на яйце", - іронічно написала Сайрус.

Фото: (twitter.com/DailyMailCeleb)

Вона супроводила цей текст знімком, який власне і став причиною запідозрити її у вагітності - на фото трохи випирає живіт співачки.

Зазначимо, що Daily Mail опублікувало коментарі анонімного джерела, який запевнив, що Майлі вагітна і навіть назвав стать дитини. Згідно з його інформацією, у пари має народитися дочка.

Фото: Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт (instagram.com/liamhemsworth)

Сайрус і Хемсворт вже давно разом. Вони почали зустрічатися в 2009 році і через три роки вирішили одружитися. Проте через рік передумали і розлучилися, але в 2016-му почуття спалахнули знову. Після другої спроби заручин закохані все ж влаштували весілля.

Фото: Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт (instagram.com/liamhemsworth)

Нагадаємо, що 26-річна американська співачка Майлі Сайрус і 28-річний австралійський актор Ліам Хемсворт офіційно одружилися 23 грудня. Церемонія була секретною і пройшла в оточенні рідних і близьких пари.

Пізніше Майлі поділилася ніжними фотографіями з весілля.

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