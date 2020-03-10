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На Маямщині всі так ходять: Влад Яма в стильній шубці влаштував модний батл з дружиною

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.03.2020 - 20:56
На Маямщині всі так ходять: Влад Яма в стильній шубці влаштував модний батл з дружиною
Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф сфотографувався у незвичайному вигляді

Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном продовжують відпочивати в Маямі. Вони насолоджуються сонцем, океаном, компанією друзів, у яких вони зупинилися, а також не забувають про спорт і навіть у відпустці виходять на ранкові пробіжки. Хореограф і шоумен щасливий безтурботно провести час з сім'єю і навіть зважився опублікувати фото з підрослим синочком, причому показав хлопчика не зі спини, а в профіль. А ось з дружиною Влад влаштував модний батл прямо в торговому центрі і постала перед підписниками в Instagram в незвичному вигляді.

Хореограф приміряв стильну молочну эко-шубку, а образ доповнив бейсболкою, причому козирком назад. А ось Ліліана вибрала "леопардове" хутро.

"На Майамщині так вбираються. Але хто з нас більш модний, я чи Ліліана Яма? 1 чи 2? Пишіть в коментарях!" - поцікавився Влад.

На Маямщині всі так ходять: Влад Яма в стильній шубці влаштував модний батл з дружиною

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)

Шанувальником складно було визначитися і більшість з них вагалися з відповіддю, зате лук шоумена всі оцінили по достоїнству. Під постом відзначився і колега Влада по Танцях з зірками, хореограф Франциско Гомес.

  • Ви обоє круті
  • Ну, ви смішні
  • Складний вибір. Якщо чесно,ви обоє наймодніші. Але якщо серйозно,то 1
  • Ви обоє модні
  • Поміняйтеся шубками
  • У вас обох неймовірний смак
  • Ну звичайно ж 2 леопард як завжди в моді, лакшері
  • На стилі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Влад Яма показав, як розсікає по Майямі на червоному Ferrari разом з дружиною. Пара прокотилася у авто з відкритим верхом.

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Новини України Влад Яма
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