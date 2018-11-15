Спів Матвієнко і одкровення Єфросиніної: презентація календаря "Щирі. Свята"

Відкриття виставки "Щирі. Свята" (колаж: LITE/РБК-Україна)

Презентацію відвідали зіркові учасниці проекту "Щирі": Ніна Матвієнко, Маша Єфросиніна, Людмила Барбір, Соломія Мельник та Наталка Галаневич

У Музеї Івана Гончара в Києві 14 листопада відбулася офіційна презентація та відкриття тематичної виставки на честь запуску вже третього благодійного календаря "Щирі". Цього разу організатори унікального фотопроекту присвятили календар народним святам та обрядам: Весілля, Покрова, Спас, Трійця та ін. Усі кошти від продажу нового календаря витратять на реконструкцію Музею Івана Гончара, який постраждав від підтоплень.

Виставка, під час якої можна побачити 12 зіркових світлин, триватиме до 2 грудня. Ви дізнаєтесь 12 історій про святкове вбрання українців столітньої давності з різних регіонів України.

15 українських зірок приміряли автентичні народні костюми кінця XIX — початку ХХ ст. Кожна деталь неповторних образів вишукувалась у різних куточках України, була збережена та представлена публіці у вигляді благодійного фотопроекту.

Як пройшло відкриття виставки та презентація календаря "Щирі. Свята — 2019" (відео: LITE/РБК-Україна; Валентина Балабанова)

На сторінках календаря "Щирі. Свята — 2019" народні образи представляють: Тіна Кароль, Джамала, Ната Жижченко (ONUKA), Олександра Зарицька (KAZKA), Соломія Мельник та Наталка Галаневич (Dakh Daughters), Ніна Митрофанівна Матвієнко, телеведучі Маша Єфросиніна, Леся Никітюк, Руслан Сенічкін та Людмила Барбір, Марина Кухар, Григорій і Христина Решетники разом з дітьми, балерина Катерина Кухар.

Зазначимо, що проект "Щирі" вперше заявив про себе ще в 2014 році, коли українські зірки демонстрували багатство та розмаїття українських костюмів. В 2016 році світ побачила друга частина проекту — "Щирі. Спадщина". І ось 2019 рік пройде під заступництвом свят та обрядів.

Деталі унікальних народних костюмів, представлених на виставці "Щирі. Свята" (фото: LITE/РБК-Україна)

Ніна Матвієнко: "Зима у мене асоціюється з колядками"

Ніна Митрофанівна Матвієнко на презентації виставки "Щирі. Свята — 2019" (фото: LITE/РБК-Україна)

Справжньою прикрасою презентації виставки "Щирі. Свята" був невеличкий виступ Народної артистки України Ніни Митрофанівни Матвієнко.

Разом з дитячим фольклорним гуртом "Орелі" артистка представляє у календарі свято Миколи, який в українській традиції постає Чудотворцем, він творить дива і допомагає бідним та хворим. Організатори виставки зазначають, что важливим атрибутом свята були пряники — "панянки". Для хлопців випікали коня з вершником, а дівчаткам — пряник у вигляді панянки в чобітках та з кучерями.

Ніна Митрофанівна також заспівала перед гостями виставки (фото: LITE/РБК-Україна)

Найбільш цікавий елемент образу Матвієнко — кожух, вишитий вовняними нитками (гарусом).

"У мене такого кожуха не було, був у батька (ред. — Ніна Митрофанівна народилася у 1947 році у селі Неділище Житомирської області). Кожух символізував вагомість, багатство чоловіка і родини. Не всі могли дозволити собі кожуха. Оскільки у селі вичинкою займалася одна людина, пошити на всіх було тяжко", — згадує Ніна Матвієнко.

Ніна Митрофанівна зауважила, що кожух, який вона приміряла під час зйомки, був дуже важкий.

"Він дуже важкий. Але зйомка проходила недовго. Нас довше малювали, аніж фотографували. Та й подивіться на цих чарівних дівчат! Разом з ними я забувала про все", — посміхається Народна артистка України.

Ніна Матвієнко та дитячий фольклорний гурт "Орелі"; Миколи (фото: LITE/РБК-Україна)

"На мені ще було коралове намисто, дукач. А намисто — це багатство. Щоб здобути одне таке намисто, продавалася корова. А корова — це годувальниця усієї родини, її берегли за будь-які гроші", — пояснює Ніна Матвієнко.

"Зима у мене асоціюється з колядками. Пам'ятаю, як вже у Києві з друзями ходила колядувати по всіх письменниках, поетах, до композиторів — це була велика честь. Моя юність… І дитинство, звичайно! На ковзанках ми летіли, це моя школа. Також пам'ятаю, як була ще маленькою, зимою намітало величезні кучугури снігу і чоловіки викопували в них тунелі від хати до хати. І ми, діти, бігали по тих тунелях. Також зима — це щось холодне, коли не пускали на вулицю, бо не було у що взутися (ред. — у родині Матвієнко було 11 дітей). Хто перший встав — того й чоботи. Як у поговірці: Хто перший встав, той штани вбрав", — згадує Ніна Митрофанівна.

Маша Єфросиніна: "Ти ніби торкається чиєїсь історії і тебе туди допускають на кілька хвилин… У цих костюмів своє життя"

Маша Єфросиніна у образі нареченої Івано-Франківської області, Коломийського р-ну, с. Корнич, Покуття, поч. ХХ ст. На телеведучій: сорочка з домотканного полотна, вишита вовняними нитками; поясне вбрання — опинка; ткана попружка; кептар "з ркаками", оздоблений вовняними шнурами й аплікацією зі шкіри; скляні "писані пацьорки", згарда з срібних монет, перли; весільний вінок із дутих скляних наместин, квітів (фото: LITE/РБК-Україна)

Відкриття виставки "Щирі. Свята" відвідала також одна ще одна із зіркових учасниць проекту Маша Єфросиніна. Телеведуча вже втретє бере участь у проекті "Щирі", цього разу їй дістався образ нареченої Івано-Франківської області.

"Всі три роки, які існує проект "Щирі", мене завжди знімають по пояс. Але найцікавіше, що донизу я вдягнена по всім правилам, окрім, мабуть, взуття — його взагалі не було. На мені була спідниця, плахта, обмотки — все по правилах. Друге, що мене тішить, — це коли люди, які несуть відповідальність за ці костюми, вони піклуються лише про костюми. Тобто ти будеш стояти стільки, скільки потрібно, щоб він на тобі сидів автентично. Організатори слідкували щоб було стільки намиста, скільки треба по правилах. Наприклад, без кептаря образ виглядав би красивіше і модніше. Але тут ні про який "фешн" взагалі не йдеться. Тут відтворення справжнього українського наряду", — коментує LITE/РБК-Україна Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна на відкритті виставки та презентації календаря "Щирі. Свята — 2019" (фото: LITE/РБК-Україна)

Ведуча зазначила, що для неї участь у проекті "Щирі" — це щось дійсно відверте та духовне.

"Щодня я могла б носити вишиванку. Такий жилет (ред. — кептар) можна на якісь особливі заходи одягати… У мене якось запитали, чи могла б я так вдягтися на Тиждень моди, епатувати в такому вигляді. Справа в тому, що я до цього проекту ставлюся як до чогось духовного і дуже відвертого, цим не епатують, якось навіть не по собі, не хочеться. Навпаки, усі такі обережні, тихі, цнотливі в цьому. Мені це подобається, ніби торкаєшся чиєїсь історії і тебе туди допускають на на кілька хвилин. А потім іди живи своїм життям, тому що у цих костюмів своє життя. На мене це дуже величезне враження справляло", — ділиться емоціями Єфросиніна.

До речі, під час презентації кожна дівчина могла приміряти весільний вінок, у якому позувала Єфросиніна (фото: LITE/РБК-Україна)

Людмила Барбір: "Іноді не могла повірити, що це наші костюми — настільки багаті, яскраві"

Ще одна зіркова учасниця, з якою нам вдалося поспілкуватися, — телеведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір. Разом зі своїм колегою Русланом Сенічкіним вона приміряла вбрання Сумської області, поч. ХХ ст. Свято — Трійця. Зазначимо, що за тиждень перед Трійцею (Зелені свята) оселю прикрашали травами та очеретом, щоб привабити добрих духів та відлякати злих.

Телеведучі Людмила Барбір та Руслан Сенічкін. Свято — Трійця (фото: LITE/РБК-Україна)

"Це мій перший подібний досвід, хоча до цього у мене було багато фотосесій в гуцульському строї, тому що я сама гуцулка… Треба цінувати своє, треба знати, що у нас є не лише є прекрасні місця, люди, історія, а ще й шикарні костюми. Я раніше думала, що такі яскраві костюми були лише на Гуцульщині чи Полтавщині. А коли я взяла участь у цій зйомці і бачила інші образи, то іноді не могла повірити, що це наші костюми – настільки багаті, яскраві, настільки красиві", — ділиться емоціями Людмила Барбір.

Телеведуча Людмила Барбір (фото: LITE/РБК-Україна)

За словами телеведучої, їй найбільше у образі сподобалися коралі (коралове намисто).

"Це 4,5 кг на грудях, я носила їх десь три години поспіль — я дуже втомилася! Я не знаю, як дівчата в той час їх носили. Також унікальний хрест "Яблучний спас", інкрустований скельцями. Дукач, вінок з паперових квітів… І сорочки у нас унікальні з Русланом. Це сорочки дійсно пари, унікальна вишивка — однакова і в чоловіка, і в жінки", — розповідає у коментарі LITE Людмила Барбір.

Календар "Щирі. Свята — 2019": інші учасники проекту

Джамала, свято — весілля. Черкаська область, поч. ХХ ст. (фото: LITE/РБК-Україна)

Наряд, у якому позувала Джамала. Весільний вінок із вовняних помпонів, паперових квітів та скляних наместин; жакардові стрічки. Намисто коралове, скляне дуте, срібний дукач із бантом (фото: LITE/РБК-Україна)

Катерина Кухар, свято — весілля. Львівська область, м. Городок. Опілля. Кін. XIX — поч. ХХ ст. (фото: LITE/РБК-Україна)

Тіна Кароль, свято — Спас, що символізує закінчення літа. Вбрання: Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Космач (фото: LITE/РБК-Україна)

Соломія Мельник та Наталка Галаневич (Dakh Daughters), свято — Сорок Святих, Київська область. У цей день прилітають первістки весни — жайворонки. Жінки печуть із тіста пташок та розносять по домівках (фото: LITE/РБК-Україна)

Ната Жижченко/ ONUKA (свято — весілля), Олександра Зарицька/ KAZKA (весілля), Марина Кухар (Великдень), Соломія Мельник та Наталка Галаневич (Dakh Daughters, Сорок Святих), Григорій і Христина Решетники разом з дітьми (Покрова Пресвятої Богородиці). Фото: LITE/РБК-Україна

Календар "Щирі. Свята — 2019"

Замовити календар можна тут. Вартість: великий настінний — 600 грн; маленький настільний — 350 грн.

Експозиція триватиме у Музеї Івана Гончара в Києві (вул. Лаврська, 19) з 14 листопада до 02 грудня 2018 року.



Графік роботи: 10:00–17:30. Вихідний: понеділок.

Як пройшла презентація календаря "Щирі. Свята — 2019" (фото: LITE/РБК-Україна)