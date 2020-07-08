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В материнських обіймах: Ніколь Кідман зворушила ніжним фото зі старшою дочкою

Середа 08 липня 2020 оновлено 19:33
В материнських обіймах: Ніколь Кідман зворушила ніжним фото зі старшою дочкою
Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: Lite

Зірка привітала дочку з днем народження

Ніколь Кідман належить до того типу мам, які воліють не показувати своїх дітей зайвий раз. Тому на її сторінці в Instagram вкрай мало фото з ними. А якщо і з'являються зворушливі сімейні кадри, Ніколь намагається зробити так, щоб обличь на них видно не було. Нове подібне фото вона опублікувала в честь дня народження старшої дочки від свого чоловіка, Кіта Урбана. На ньому знаменита мама ніжно обіймає Сандей Роуз, якій виповнилося 12. «Обійми на день народження для нашої дорогої Сандей. З днем народження, мала, – залишила голлівудська діва підпис.

В материнських обіймах: Ніколь Кідман зворушила ніжним фото зі старшою дочкою

Ніколь зі старшою донькою (фото: instagram.com/nicolekidman)

Фото було зроблено в домашній теплій обстановці, в будинку родини в Нешвіллі. Обличчя дівчинки на фото не видно – дівчинка відвернулася від камери. Тим не менш, через рижуватий колір волосся шанувальники змогли зробити висновок, що дівчинка схожа на свою знамениту маму, яка славиться також і ефектною зовнішністю. Армія фанатів у задоволенням приєдналася до голлівудської красуні, написавши багато приємних слів та побажань.

До речі, коли Ніколь Кідман вітала свою молодшу доньку – 9-річну Фейт, вона виставила архівний кадр, на якому дівчинку видно добре. Правда, вона постала ще зовсім крихтою. На чорно-білому знімку молода мати зі своєю донькою виглядають неймовірно мило, що відзначили численні шанувальники актриси.

В материнських обіймах: Ніколь Кідман зворушила ніжним фото зі старшою дочкою

Ніколь і Кіт (фото: instagram.com/nicolekidman)

Під час одного з недавніх інтерв'ю Кіт Урбан розповів, як його родина пережила карантин. За словами відомого кантрі-співака, вони з дружиною і дівчатками багато часу проводили на свіжому повітрі, на задньому дворі свого будинку. Головні розваги знаменитої родини включали заняття музикою, настільні ігри та рухливі види спорту.

Нагадаємо, крім двох дочок від музиканта Кіта Урбана, у Ніколь Кідман є двоє прийомних дітей, яких вони всиновили ще в шлюбі з Томом Крузом. 27-річна Ізабелла і 25-річний Коннор живуть у Великобританії. За словами зірки, вона намагається підтримувати відносини з ними, а також завжди допомагати. Тим не менш, за чутками, Ніколь не так вже добре ладнає з дітьми, які слідом за Томом Крузом зацікавилися саєнтологією.

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Новини України актрисаНиколь Кидман
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