Материнська гордість: Маша Єфросиніна похвалилася "архітектурним" талантом 5-річного сина

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Хлопчик зазначив, що йому було складно

Маша Єфросиніна активно показує фоловерам, як проходять її хроніки карантину. Телеведуча і блогер не тільки кумедні відео знімає і робить колажі, але також піднімає серйозні теми. Єфросиніна записує прямі ефіри та інтерв'ю з психологами та педіатрами, розмовляючи з ними про "карантинні проблеми": збереження відносин зміцнення імунітету і т. д. При цьому навіть шанувальники ведучої стали помічати, що останнім часом в її instagram-блозі рідко стали з'являтися діти - Нана і Саша. І якщо 16-річна Нана цурається публічності, то 5-річний Сашко завжди з задоволенням знімається для маминого блогу.

Днями телеведуча нарешті порадувала шанувальників відео з Сашком. З'ясувалося, що під час домашньої ізоляції хлопчик грає в розвиваючі ігри. Наприклад, збирає цілі замки з кубиків "лего". Результат такої роботи і поспішила зняти зіркова мама. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".

Маша Єфросиніна показала захоплення свого сина Сашка на карантині

На опубликованнов в мережі instagram відео Саша у блакитній піжамі з машинками сидить на підлозі і збирає свій замок.

“Всім, хто питав, чому мій Олександр не з'являється практично в моєму Instagram, є просто пояснення — Олександр був зайнятий багато днів, годин створенням цього замку. Я не розумію, як 5-річна дитина зібрав це все сам. Це дуже круто, Сань. Молодець. Я тобою пишаюся", — коментує за кадром Маша.

Також хлопчик зізнався, що йому було складно.

"Момент неможливою материнської гордості", — також підписала відео Єфросиніна.

Скріншоти: instagram.com/mashaefrosinina

А ще "на радощах" Маша спробувала вмовити сина підстригтися. Зіркова мама запропонувала "взяти ножиці" і підстригти дитини. Однак Саша відмовився, мотивувавши це боязню.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна в сукнях і брюках похвалилася ідеальними формами на карантині.