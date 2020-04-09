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Присвячується всім жінкам: Маша Єфросиніна показала свої веселі "хроніки карантину"

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.04.2020 - 11:57
Присвячується всім жінкам: Маша Єфросиніна показала свої веселі "хроніки карантину"
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

У ролику ведуча показує різні домашні ситуації під заводний хіт Монатіка

Маша Єфросиніна під час каранттина намагається залишатися цікавою і корисною для своїх підписників - ведуча регулярно проводить ефіри з різними експертами і ділиться корисними порадами. Крім того, весела артистка любить пожартувати - в тому числі і над собою. Так, нещодавно вона поділилася смішним фотоколажем, на якому показала себе у 1-й і 31-й день карантину, і різниця вражає. Таким чином вона намагається підняти настрій фоловерам і зарядити їх позитивом.

На цей раз Маша вирішила показати, як проходить її карантин, який вона проводить з чоловіком і двома дітьми. Зірка опублікувала в Instagram кумедний відеоролик, в якому показала різні ситуації, в яких вона опиняється під час домашньої самоізоляції.

Під хіт Монатіка "Кружляє" теледіва приміряє різні наряди і образи - від ділового до "щойно з душу", танцює, грає з 5-річним сином Сашком і стріляє з його іграшкового пістолета.

"Присвячується всім жінкам на карантині!", – жартівливо підписала відео Єфросиніна.

Відео: Маша Єфросиніна на карантині (instagram.com/mashaefrosinina)

Актуальний і забавний ролик знайшов відгук у серцях багатьох користувачів мережі і вони залишили Маші багато теплих відгуків, дякуючи за позитив.

  • Класний карантин у вас! Весело
  • Як завжди на висоті
  • Іскрометний гумор!!! Респект Марійка
  • Маша ви крута відео супер
  • Це шедевр
  • Супер! Так актуально
  • Ааххах Маша, Ви як завжди, неперевершена
  • Круто
  • Спасибі Вам величезне за позитив!!!!
  • Гідна версія кліпу на пісню! Круто Марія!
  • Клас, Маша, супер!!! Тепер посмішка на обличчі
  • Відеосупер...а головне реальне...Маша велике дякую за настрій
  • Крутяк. Маша,це феєрично

Присвячується всім жінкам: Маша Єфросиніна показала свої веселі &quot;хроніки карантину&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфросиніна чесно розповіла про свої будні на карантині.

Брехати не буду: Маша Єфросиніна розповіла про свої будні на карантині Я через місяць карантину: Маша Єфросиніна потішила мережу смішним фотоколажем
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