Присвячується всім жінкам: Маша Єфросиніна показала свої веселі "хроніки карантину"

У ролику ведуча показує різні домашні ситуації під заводний хіт Монатіка
Маша Єфросиніна під час каранттина намагається залишатися цікавою і корисною для своїх підписників - ведуча регулярно проводить ефіри з різними експертами і ділиться корисними порадами. Крім того, весела артистка любить пожартувати - в тому числі і над собою. Так, нещодавно вона поділилася смішним фотоколажем, на якому показала себе у 1-й і 31-й день карантину, і різниця вражає. Таким чином вона намагається підняти настрій фоловерам і зарядити їх позитивом.
На цей раз Маша вирішила показати, як проходить її карантин, який вона проводить з чоловіком і двома дітьми. Зірка опублікувала в Instagram кумедний відеоролик, в якому показала різні ситуації, в яких вона опиняється під час домашньої самоізоляції.
Під хіт Монатіка "Кружляє" теледіва приміряє різні наряди і образи - від ділового до "щойно з душу", танцює, грає з 5-річним сином Сашком і стріляє з його іграшкового пістолета.
"Присвячується всім жінкам на карантині!", – жартівливо підписала відео Єфросиніна.
Відео: Маша Єфросиніна на карантині (instagram.com/mashaefrosinina)
Актуальний і забавний ролик знайшов відгук у серцях багатьох користувачів мережі і вони залишили Маші багато теплих відгуків, дякуючи за позитив.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Раніше Маша Єфросиніна чесно розповіла про свої будні на карантині.