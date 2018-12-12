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Мати драконів: Лілія Ребрик приміряла образ героїні "Гри престолів"

Lite » Зірки 12.12.2018 - 17:02
Мати драконів: Лілія Ребрик приміряла образ героїні "Гри престолів"
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча перевтілилася в Дейєнеріс Таргаріен

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик, яка показала яскраву фотосесію з дітьми, здивувала шанувальників незвичайним перевтіленням. Зірка взяла участь у зйомці, в якій вона приміряла образ героїні популярного в усьому світі серіалу "Гра престолів" Дейєнеріс Таргаріен. Знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Мати драконів: Лілія Ребрик приміряла образ героїні &quot;Гри престолів&quot;

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

На фото зображена Лілія з довгим світлим волоссям і зачіскою, як у "матері драконів", яку в серіалі зіграла Емілія Кларк.

Одяг також підібраний за образом героїні - довга золотиста сукня і синє пальто з хутром зверху.

Мати драконів: Лілія Ребрик приміряла образ героїні &quot;Гри престолів&quot;Мати драконів: Лілія Ребрик приміряла образ героїні &quot;Гри престолів&quot;

Мати драконів: Лілія Ребрик приміряла образ героїні &quot;Гри престолів&quot;Мати драконів: Лілія Ребрик приміряла образ героїні &quot;Гри престолів&quot;

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сьогодні була неймовірно цікава зйомка ... Обожнюю такі образи. Що скажете? Як вам?" – поцікавилася Ребрик у підписників.

 

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники захопилися подібним перевтіленням ведучої і відзначили, що вона в цьому образі дійсно дуже схожа на Дейєнеріс.

"Лілія, Ви прям схожі на головну героїню серіалу";

"Красуня, королева";

"Дуже гарна і незвична";

"Дайнэрис бурерожденная!!!";

"Клас！Як образ змінює обличчя. Можете зніматися в продовженні";

"Лілія, Ви як завжди - неперевершена!";

"Дуже круто! Українська Дейнерис))))";

"Дуже-дуже красива, удачі Вам";

"Лілія, вам треба було зніматися в Грі престолів! Шикарні фото!";

Аж тепер мені стало зрозуміло на кого схожа Ваша старша донечка. На цьому фото Ви її копія";

"Як же вам пасує така зачіска";

"Ну....МАТИ ДРАКОНІВ!!!....тут без варіантів)) Дуже круто";

"Лілічка,дійсно, на цих фото Ви неймовірно схожі на свою Діанку! Так-так, Ви на доцю, адже вона копія свого татка";

"Казкова красуня..." - пишуть фоловери.

Мати драконів: Лілія Ребрик приміряла образ героїні &quot;Гри престолів&quot;Мати драконів: Лілія Ребрик приміряла образ героїні &quot;Гри престолів&quot;

Мати драконів: Лілія Ребрик приміряла образ героїні &quot;Гри престолів&quot;Мати драконів: Лілія Ребрик приміряла образ героїні &quot;Гри престолів&quot;

Мати драконів: Лілія Ребрик приміряла образ героїні &quot;Гри престолів&quot;Мати драконів: Лілія Ребрик приміряла образ героїні &quot;Гри престолів&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик полонила шанувальників стильним вбранням.

А також розповідали про те, що Лілія Ребрик показала, як виглядає без косметики.

Відео: STYLER.rbc.ua

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