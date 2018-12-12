Мати драконів: Лілія Ребрик приміряла образ героїні "Гри престолів"

Ведуча перевтілилася в Дейєнеріс Таргаріен
Відома українська телеведуча Лілія Ребрик, яка показала яскраву фотосесію з дітьми, здивувала шанувальників незвичайним перевтіленням. Зірка взяла участь у зйомці, в якій вона приміряла образ героїні популярного в усьому світі серіалу "Гра престолів" Дейєнеріс Таргаріен. Знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
На фото зображена Лілія з довгим світлим волоссям і зачіскою, як у "матері драконів", яку в серіалі зіграла Емілія Кларк.
Одяг також підібраний за образом героїні - довга золотиста сукня і синє пальто з хутром зверху.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Сьогодні була неймовірно цікава зйомка ... Обожнюю такі образи. Що скажете? Як вам?" – поцікавилася Ребрик у підписників.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники захопилися подібним перевтіленням ведучої і відзначили, що вона в цьому образі дійсно дуже схожа на Дейєнеріс.
"Лілія, Ви прям схожі на головну героїню серіалу";
"Красуня, королева";
"Дуже гарна і незвична";
"Дайнэрис бурерожденная!!!";
"Клас！Як образ змінює обличчя. Можете зніматися в продовженні";
"Лілія, Ви як завжди - неперевершена!";
"Дуже круто! Українська Дейнерис))))";
"Дуже-дуже красива, удачі Вам";
"Лілія, вам треба було зніматися в Грі престолів! Шикарні фото!";
Аж тепер мені стало зрозуміло на кого схожа Ваша старша донечка. На цьому фото Ви її копія";
"Як же вам пасує така зачіска";
"Ну....МАТИ ДРАКОНІВ!!!....тут без варіантів)) Дуже круто";
"Лілічка,дійсно, на цих фото Ви неймовірно схожі на свою Діанку! Так-так, Ви на доцю, адже вона копія свого татка";
"Казкова красуня..." - пишуть фоловери.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
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Відео: STYLER.rbc.ua