Масаж і поцілунок: Леся Нікітюк засвітилася в гримерці з популярним співаком

Популярна ведуча та шоувумен Леся Нікітюк встигає буквально все – зараз вона активно знімається для нового сезону шоу "Хто зверху?" і насичено проводить дозвілля, адже теледіва не любить сидіти на одному місці, вона звикла бути в гущі подій. Так, вікенд Лелі Ле провела в сонячній Одесі, де встигла поласувати креветками, сходити на пляж і поплавати з дельфінами, а вже о 6 ранку в понеділок вона приїхала на "Новий канал" заради зйомок чергового випуску програми. Про це Леся розповіла в IntaStories, а також показала свого зіркового гостя, який навіть зробив ведучій масаж.

Традиційно Леді Ле похвалилася "обрзом дня" (ця "рубрика" стала вже звичною для підписників знаменитості, адже вона з задоволенням ділиться з ними кадрами повсякденних луків). Зірка покрасувалася в білому короткому платті з квітковим принтом і довгими рукавами –"ліхтариками". Вбрання лише підкреслило стрункі форми знаменитості.

Крім того, Леся представила шанувальникам свого гостя. В гримерку до неї зайшов співак і учасник конкурсу "Євробачення 2018" від України Mеlovin (Костя Бочаров).

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Прийшов до мене цей прекрасний чоловік і захотів мені зробити масаж. Я кажу: "Мел, не можна. Зараз твоя велика аудиторія буде мені писати: "Леся, що ти робиш з ним, що він це робить для тебе". Якщо ти ведуча на "Новому каналі", то він прийде і обов'язково зробить тобі масаж", - звернулася Леді Ле в камеру.

Леся Нікітюк і Mеlovin (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Все ж Mеlovin зважився розім'яти зірці комірцеву зону і плечі, а вона, в свою чергу, обдарувала його за це поцілунком у щоку.

Леся Нікітюк і Mеlovin (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк похвалилася стильною сукнею з маминої шафи, яку вона зібралася перешити і носити сама. Леді Ле зазначила, що речі з батьківського гардеробу зараз знову опинилися на піку популярності, тому варто придивитися до них уважніше.