ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Масаж вогнем і корінці: Дмитро Комаров випробував на собі шокуючі методи китайської медицини

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.02.2020 - 13:13
Масаж вогнем і корінці: Дмитро Комаров випробував на собі шокуючі методи китайської медицини
Дмитро Комаров в Китаї (фото: 1+1)

Всі секрети традиційної китайської медицини - вже сьогодні в новому випуску програми «Світ навиворіт» о 22.45 на каналі «1+1»

Сьогодні, 12 лютого, о 22.45 на глядачів каналу «1+1» чекає нова серія тревел-шоу «Світ навиворіт», у якій Дмитро Комаров після вражаючих пригод в знаменитому китайському храмі Шаолінь спробує розгадати загадку феноменального здоров'я китайців. Досліджуючи особливості традиційної китайської медицини, ведучий не тільки випробує на собі її найнезвичніші методи, але і буде в буквальному сенсі «горіти на роботі».

Незвичайні техніки лікування в Піднебесній сформувалися 5 тисяч років тому і практикуються до сьогодні. Але найунікальніше, що в Китаї вони успішно поєднуються з сучасною західною медициною.

  • «Всі ми звикли до європейського підходу - намагаємося позбутися болю якомога швидше і повернутися до комфортного стану. А ось китайські цілителі вже 5 тисяч років розглядають людський організм як систему, у якій все взаємопов'язане. Вони лікуються вогнем, цілющими травами і корінцями, а іноді поєднують стародавні знання і сучасні технології для вдосконалення своїх чудо методик. Наука поки так і не змогла зрозуміти всі секрети лікування китайців »- розповідає Дмитро Комаров.

Масаж вогнем і корінці: Дмитро Комаров випробував на собі шокуючі методи китайської медицини

Дмитро Комаров в монастирі Шаолінь

Подорож у світ китайської медицини команда тревел-шоу почне з заможного, динамічного і високотехнологічного мегаполісу майбутнього - Шанхая. Щоб дізнатися, чим народні рецепти лікування відрізняються від знайомих нам європейських, Дмитро Комаров піде в звичайну державну поліклініку традиційної медицини. Тут ведучий разом з оператором Олександром Дмитрієвим довірять своє здоров'я доктору-гуру і спробують найнезвичніші і, здавалося б, навіть болісні процедури.

Масаж вогнем і корінці: Дмитро Комаров випробував на собі шокуючі методи китайської медицини

Масаж вогнем і корінці: Дмитро Комаров випробував на собі шокуючі методи китайської медицини

А в продовження експерименту українські мандрівники покажуть масажний салон, де практикують лікування за допомогою вогню. Шокуючу звичайного глядача процедуру Дмитро Комаров теж випробує на собі.

  • «Друзі, це називається згоріти на роботі», - не без страху буде жартувати ведучий.

Крім цього, Дмитро Комаров рано вранці вирушить в звичайнісінький парк, щоб приєднатися до масової ранкової зарядки китайців, які в свої 70-80-90 років сідають на шпагат і показують чудеса фізичної підготовки.

Як в китайських лікарнях проводять ритуал «викурювання хвороб», чи можливо визначити захворювання по пульсу, які проблеми зі здоров'ям у Діми Комарова і Олександра Дмитрієва побачить китайський знахар і чи допоможуть їм в лікування стародавні методи - дивіться у новому випуску «Світу навиворіт» сьогодні в 22.45 на каналі «1+1».

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів, як в Китаї вирішував проблему тривалої розлуки з дружиною.

Пішло легко: Дмитро Комаров загадково схуд на 10 кілограмів Піднебесна парочка: Дмитро Комаров з молодою дружиною підкорили рідкісним спільним виходом
Новини України мир наизнанкуДмитрий Комаров
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся