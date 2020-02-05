Крила любові: Дмитро Комаров розповів, як в Китаї вирішував проблему тривалої розлуки з дружиною

Дмитро Комаров поділився, як він пережив розлуку з дружиною, поки був у тривалій експедиції в Китаї на зйомках нового сезону «Світу навиворіт»
Ведучий тревел-шоу «Світ навиворіт» на каналі «1+1» Дмитро Комаров відповів на найпопулярніше питання від шанувальників програми - як мандрівник пережив розлуку зі своєю дружиною Олександрою Кучеренко під час тривалої експедиції в Китай.
Як зазначає телеведучий, коли він був холостяком, то міг сміливо їхати в експедиції тривалістю в 4 місяці і більше. Але після весілля він спеціально став планувати графік подорожей так, щоб була можливість бачитися з дружиною. Першим випробуванням для пари стала експедиція Дмитра Комарова в Китай, де він з літа до нового року разом з Олександром Дмитрієвим знімав новий сезон програми «Світ навиворіт».
За словами Дмитра Комарова, навіть тисячі кілометрів відстані між парою не стали перешкодою для справжнього кохання.
Як зазначає мандрівник, незважаючи на всі складності відносин на відстані, він любить свою роботу і, звичайно, продовжить знімати програму «Світ навиворіт». І разом з улюбленим тревел-шоу глядачі зможуть відкрити для себе ще багато країн. Так, прем'єрну серію нового китайського сезону «Світу навиворіт» в ефірі «1+1» подивилися мільйони українців. У першому випуску українські мандрівники почали відкривати глядачеві секрети таємничого Китаю, показали ексклюзивні кадри найвідомішого монастиря Шаолінь, а також справжню дитячу армію Піднебесної.
Уже в другій серії «Світу навиворіт», яка вийде сьогодні на «1+1», Дмитро Комаров проведе цілий день в ролі послушника Шаоліня. Ведучий покаже не тільки «виворіт» священного місця, а й на собі відчує всі складнощі шаолінського життя. Йому доведеться дотримуватись всіх правил для монахів, слухати наставника і жити за суворим розпорядком дня, який починається ще до сходу сонця.
У монастирі команді «Світу навиворіт» також вдасться провести унікальну зйомку таємничого ритуалу, куди не пускають іноземців. Журналіст спробує освоїти складну техніку кунг-фу в групі кращих бойових монахів, а також покаже, як шаолінські чоловіки зробили найвразливіше місце на своєму тілі непробивним. Продовження пригод Дмитра Комарова в Китаї - дивіться вже сьогодні о 22.45 на «1+1».
Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів, що допомогло йому схуднути на 10 кілограмів.