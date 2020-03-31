У масці і вечірній сукні: Катя Осадча відкрила таємницю каратинных буднів на роботі

Катя Осадча суворо дотримується карантину, до чого закликає всіх своїх шанувальників. Вдома з чоловіком Юрієм Горбуновим вони придумали для трирічного сина Івана масу цікавих розвиваючих ігор і поділилися корисним списком з батьками маленьких непосид. Але роботу ніхто не відміняв, тому теледіві доводиться періодично виїжджати на зйомки і змінювати затишний домашню одяг на вечірні вбрання, в яких вона звикла блищати в кадрі.

На свіжому фото Катя показала, як проходять робочі будні в період карантину. Так, вона позує в коридорі студії рідного каналу в медичній масці і в дувошаровому вечірньому вбранні – блискучий довгий верх відтінку еклектрики з подолом у вигляді бахроми, низ – темно-синє міні, що відкриває ніжки зірки. Взуття – чорні відкриті босоніжки на високих підборах. Зачіску прикрашає трендовий аксесуар – обруч.

"Робочий день", – коротко підписала селфі ведуча, додавши пару хештегів #карантинніреаліі #світськежиття.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Також вона опублікувала в instastories кілька робочих знімків і навіть показала апарат для дезінфекції студії, адже безпека знімальної команди – понад усе. "Зйомки за розкладом", - підписала вона одне з фото.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники оцінили вбрання ведучої і почали задавати їй питання про організацію знімального процесу в період карантину.

Дуже гарна сукня

Ой, Катю, які ж в тобі вбрання красиві!

А інтерв'ю теж в масках?

А окуляри та рукавички?

Ви така гарна

Під маскою харизму не сховаєш! Дуже ефектний образ. Бережіть себе!

Скріншот коментарів

Раніше Катя показала кумедне домашнє фото з величезним плюшевим ведмедем в обнімку. "Мамам на карантині вигадувати собі пригоди не треба. Якщо вам сумно, у вас просто немає вдома дітей. Сил всім мамам і натхнення", - залишила вона побажання батькам маленьких непосид.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов розчулили шанувальників ніжним і розслабленим домашнім селфі.