ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У масці і вечірній сукні: Катя Осадча відкрила таємницю каратинных буднів на роботі

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2020 - 12:32
У масці і вечірній сукні: Катя Осадча відкрила таємницю каратинных буднів на роботі
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча в період каратіна їздить на зйомки своєї програми

Катя Осадча суворо дотримується карантину, до чого закликає всіх своїх шанувальників. Вдома з чоловіком Юрієм Горбуновим вони придумали для трирічного сина Івана масу цікавих розвиваючих ігор і поділилися корисним списком з батьками маленьких непосид. Але роботу ніхто не відміняв, тому теледіві доводиться періодично виїжджати на зйомки і змінювати затишний домашню одяг на вечірні вбрання, в яких вона звикла блищати в кадрі.

На свіжому фото Катя показала, як проходять робочі будні в період карантину. Так, вона позує в коридорі студії рідного каналу в медичній масці і в дувошаровому вечірньому вбранні – блискучий довгий верх відтінку еклектрики з подолом у вигляді бахроми, низ – темно-синє міні, що відкриває ніжки зірки. Взуття – чорні відкриті босоніжки на високих підборах. Зачіску прикрашає трендовий аксесуар – обруч.

"Робочий день", – коротко підписала селфі ведуча, додавши пару хештегів #карантинніреаліі #світськежиття.

У масці і вечірній сукні: Катя Осадча відкрила таємницю каратинных буднів на роботі

У масці і вечірній сукні: Катя Осадча відкрила таємницю каратинных буднів на роботі

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Також вона опублікувала в instastories кілька робочих знімків і навіть показала апарат для дезінфекції студії, адже безпека знімальної команди – понад усе. "Зйомки за розкладом", - підписала вона одне з фото.

У масці і вечірній сукні: Катя Осадча відкрила таємницю каратинных буднів на роботі

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники оцінили вбрання ведучої і почали задавати їй питання про організацію знімального процесу в період карантину.

  • Дуже гарна сукня
  • Ой, Катю, які ж в тобі вбрання красиві!
  • А інтерв'ю теж в масках?
  • А окуляри та рукавички?
  • Ви така гарна
  • Під маскою харизму не сховаєш! Дуже ефектний образ. Бережіть себе!

Скріншот коментарів

Раніше Катя показала кумедне домашнє фото з величезним плюшевим ведмедем в обнімку. "Мамам на карантині вигадувати собі пригоди не треба. Якщо вам сумно, у вас просто немає вдома дітей. Сил всім мамам і натхнення", - залишила вона побажання батькам маленьких непосид.

У масці і вечірній сукні: Катя Осадча відкрила таємницю каратинных буднів на роботі

У масці і вечірній сукні: Катя Осадча відкрила таємницю каратинных буднів на роботі

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов розчулили шанувальників ніжним і розслабленим домашнім селфі.

Мила красоточка: Катя Осадча без макіяжу зачарувала затишним домашнім фото Королева телебачення: Катя Осадча вразила казковою сукнею на шоу Голос країни-10
Новини України Катя Осадча
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся