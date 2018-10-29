"Маша-цукерочка": Єфросиніна умилила мережу теплим осіннім образом (фото)

Єфросиніна зазначила, що погода їй дуже подобається
Популярна українська телеведуча, організатор благодійних акцій "Charity weekend" Маша Єфросиніна поділилася на своїй instagram-сторінці дуже душевним і осіннім образом.
Так, на фото ведуча позує у в'язаному светрі спокійного бежевого кольору з орнаментом. З аксесуарів — ультрастильний в цьому сезоні берет, а також сонцезахисні окуляри з червоними склом.
"Ну хто, хто знає, з ким домовитися про таку погоду на весь рік?" — підписала осінній знімок Єфросиніна.
Українська телеведуча Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
На тему: "Костюм мрії": Єфросиніна показала сина в незвичному вбранні.
Шанувальники Єфросиніної підтримали її "запит", а також зазначили, що цей образ їй дуже до лиця.
"Так, погода радує...", — погоджується із зауваженням ведучої elenaiasnitskaya.
"Обов'язково треба домовитися з гарним настроєм)" — погоджується maripol07.
"Ой, Марія-Душа до чого ж гарна", — пише evgenkulik_official.
"Маша-цукерочка", — розчулюється ludmila_maleeva69.
"Маша, кайфую від тебе", — захоплюється lyalya_sogomonyan.
"Осінньо-чарівна", — пише ingafedkova.
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, раніше Єфросиніна записала свій новий блог "п'ятірочку", розповівши, як ставиться до грошей.
"Гроші люблять рахунок. Я завжди знаю, скільки грошей в гаманці, на рахунку та взагалі", — підкреслює ведуча.
До цього ведуча також ділилася своєю мотивацією, закликавши не жити відкладеним життям.
Маша Єфросиніна: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)