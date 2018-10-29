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"Маша-цукерочка": Єфросиніна умилила мережу теплим осіннім образом (фото)

Lite » Зірки 29.10.2018 - 13:23
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна зазначила, що погода їй дуже подобається

Популярна українська телеведуча, організатор благодійних акцій "Charity weekend" Маша Єфросиніна поділилася на своїй instagram-сторінці дуже душевним і осіннім образом.

Так, на фото ведуча позує у в'язаному светрі спокійного бежевого кольору з орнаментом. З аксесуарів — ультрастильний в цьому сезоні берет, а також сонцезахисні окуляри з червоними склом.

"Ну хто, хто знає, з ким домовитися про таку погоду на весь рік?" — підписала осінній знімок Єфросиніна.

Маша Єфросиніна

Українська телеведуча Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На тему: "Костюм мрії": Єфросиніна показала сина в незвичному вбранні.

Шанувальники Єфросиніної підтримали її "запит", а також зазначили, що цей образ їй дуже до лиця.

"Так, погода радує...", — погоджується із зауваженням ведучої elenaiasnitskaya.

"Обов'язково треба домовитися з гарним настроєм)" — погоджується maripol07.

"Ой, Марія-Душа до чого ж гарна", — пише evgenkulik_official.

"Маша-цукерочка", — розчулюється ludmila_maleeva69.

"Маша, кайфую від тебе", — захоплюється lyalya_sogomonyan.

"Осінньо-чарівна", — пише ingafedkova.

Єфросиніна

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Єфросиніна записала свій новий блог "п'ятірочку", розповівши, як ставиться до грошей.

"Гроші люблять рахунок. Я завжди знаю, скільки грошей в гаманці, на рахунку та взагалі", — підкреслює ведуча.

До цього ведуча також ділилася своєю мотивацією, закликавши не жити відкладеним життям.

Маша Єфросиніна: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

Новини України Маша Єфросиніна
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