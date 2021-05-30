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Маша Єфросиніна захопила шикарною фігурою в купальнику

Автор: Марина Настевич

Маша Єфросиніна насолоджується розслабленим відпочинком в Мексиці, куди вона з чоловіком вирушила, щоб відсвяткувати своє 42-річчя. Пара побувала в унікальному арт-центрі і поділилася фото звідти, тепер же ведуча продемонструвала підтягнуту фігуру в купальнику.

Ефектними кадрами з відпочинку зірка поділилася у своєму Instagram.

Кілька днів Маша і Тимур провели в Тулумі, який їй дуже сподобався. Артистка показала мальовничі фото і відео, на яких відображена в коротких джинсових шортах і жовтому топі. Пляжний лук Єфросиніна доповнила солом'яним капелюхом і квітчастою накидкою.

У забавному ролику вона показала, як намагається забратися на дещо зависокий гамак.

За словами ведучої, Тулум - прекрасне місце для відпочинку.

"Є зараз дуже модне слово vibe... Так ось, Тулум - це абсолютно мій vibe. Ніякої буржуазії в самому вульгарному її розумінні - з крокодиловими в'єтнамками і пляжними сумками-хермесами. Розслаблені і усміхнені люди, причому всі: від місцевих до відпочиваючих; відпочинок на будь-який смак і можливості - стіна в стіну з готелями з космічними цінами за ніч розташовані готелі з еко ідеологією і абсолютно демократичними прайсами ( і сніданки в них наааабагато смачніше, ніж в люксах). При бажанні, вже через пару днів ви будете знати все про нічне життя і всі божевільні party цього місця, і обзаведетеся купою веселих і безтурботних приятелів. При відсутності цієї потреби, ви можете удвох розчинятися в божественних заходах і наповнюючому бризі, гуляючи по нескінченному пляжу. Ми поїхали далі, але я знову загадала собі сюди повернутися", - поділилася враженнями зірка.

Пізніше вона з чоловіком перебралися на пляжний курорт Канкун, де Єфросиніна не впустила можливості покрасуватися в купальнику. Вона позувала на пляжі в чорному купальному костюмі з рюшами на плечах і милому капелюшку, захоплюючи стрункою фігурою.

Маша Єфросиніна похвалилася стрункими формами на відпочинку в Мексиці (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Сутінкове спокійне море здатне зняти всі тривоги і погані думки, Манечка!"- завжди говорив мій тато! І адже був правий! Заради таких пляжів варто долати тисячі кілометрів", - зазначила Маша.

Фоловери прийшли в захват від ефектних фото і краси теледіви.

  • Круто, Маруся, ти світишся
  • Яка ви прекрасна. І зсередини і зовні
  • Ідеальна фігура. Ідеальний фон
  • Марія, ви супер!! Ніжки точені, коліна гармонійні. Ви ідеальні!!!
  • Шикарна
  • На фото шикарно все.. просто ідеально
  • Яка гарна! Захоплення!!!
  • Красуня
  • Маша, ви в шикарній формі!
  • Ох яка фігура
  • Розкішно виглядаєте! Браво!!!
  • Шикарні ноги! Шикарна жінка, крутезна особистість

Раніше ми писали, що іменинниця Маша Єфросиніна похвалилася щастям в Мексиці. До слова, поїздка ледь не зірвалася через прострочений паспорт чоловіка ведучої.

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