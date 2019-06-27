Маша Єфросиніна спокусила "нескінченними" ногами в одному піджаку (відео)

Маша Єфросиніна продовжує "пустувати". Зазначимо, що 25 травня українська телеведуча відзначила своє 40-річчя. При цьому Єфросиніна показала сміливий для себе кадр – в нічній сорочці, оголивши плече і ноги. Тоді ведуча з гумором підкреслила, мовляв, раз 40, то "тепер можна і пустувати". Справа в тому, що Єфросиніна неодноразово зазначала, їй вкрай складно зважитися на публікацію відвертих фото.

І ось, нарешті шанувальники дочекалися від своєї улюблениці моментів, коли вона починає публікувати ефектні знімки. І демонструє свою дійсно розкішну спортивну фігуру.

Так, на своїй instagram-сторінці Маша показала бкстейдж-відео з фотографування для українського випуску ELLE, героїнею якого стала телеведуча.

Струнка Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На фото і відео показаний процес зйомки. Вишукана телеведуча позує тільки в жакеті ніжно-блакитного відтінку, з широким поясом, що підкреслює талію ведучої. На ніжках – срібні туфлі на шпильці. Волосся розпущене.

Звичайно ж, у центрі уваги – довгі і стрункі ніжки Єфросиніної.

"У будь-якій ситуації, шайн брайт... #shooting", - лаконічно підписала фото Маша.

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

Шанувальники Єфросиніної прийшли в захват від нових фото і відео:

"Ходи так завжди!"

"Боже, ці нескінченні ноги!"

"Шикарна Маша!"

"Маша, у вас шикарні ноги і коліна, як, втім, і все інше. Ви розумниця і красуня!"

"Ноги-ноги-ноги! А Маша сьогодні вийде?)"

"Хіба можна нести ще більшу красу? Виявилося, що так!"

"Боже, де закінчуються ваші ноги?))"

"Ноги, які ноги! Вони нескінченні"

"Шикарна, так повинна виглядати кожна жінка!"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

До речі, до цього Єфросиніна вже показувала кілька ефектних кадрів зі своєї глянцевої фотозйомки.

Струнка Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна умилила домашньою ідилією. Телеведуча показала на відео сімейні е вихідні з чоловіком і дітьми, які грають разом.

А до цього Маша Єфросиніна зворушила мережу душевним фото з синочком. Фото так сподобалося шанувальникам ведучої, що вони залишили масу теплих і душевних коментарів на адресу мами і хлопчика.