Маша Єфросиніна розсекретила, скільки заробляє її чоловік-чиновник

Маша Єфросиніна вже близько 17 років одружена з Тимуром Хромаєвим, з яким вони виховують дочку Нану і сина Олександра і живуть душа в душу. У новому випуску свого авторського YouTube-проекту "Іспит на відвертість" телеведуча поспілкувалася з ведучим романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Григорієм Решетником, з яким вони зачепили і тему сімейних фінансів.

Маша згадала складний період, коли вона втратила роботу.

"Особливо гостро питання заробітку постало переді мною, коли я залишилася без роботи в 2014 році. Це дуже стрьомний стан", — поділилася співачка.

"У тебе ж чоловік добре заробляє..." — здивувався у відповідь Григорій Решетник.

Однак Єфросиніна розвіяла цей міф і назвала зарплату свого чоловіка.

"О-О-О, а це найбільша легенда, яка ходить про мою родину. Мій чоловік став чиновником у 2015 році. Знаєш, яка в нього зарплата? 18 або 20 тисяч гривень. З тих пір мені довелося заробляти самій. Хапатися за всі пропозиції", — зазначила ведуча.

Як зізналася Маша, Тимур довго обдумував рішення піти в чиновники і обговорював цю тему з дружиною. Адже подібне рішення повинне було серйозно вплинути на життєвий уклад всієї родини. Вона тоді підтримала чоловіка і не пошкодувала.

"Коли чоловік різко починає скорочувати свої доходи, це обіцяє великі зміни для сім'ї. Тимур сказав, що найближчі 5-6 років, поки він буде займати цей пост, не зможе забезпечувати сім'ю так, як раніше. У нас відбулася серйозний тривала розмова, один з найскладніших в нашому житті. І я прийняла рішення чоловіка. Я пішла на це, тому що зрозуміла, що моєму чоловікові потрібна реалізація. У підсумку він домігся свого. І це велика перемога. Він успішний, його закони приймаються. Але нам це коштувало шести років матеріально моєї оранки та жіночої віддачі", — розповіла Єфросиніна.

Маша Єфросиніна захоплює красою і почуттям стилю (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфросиніна розповіла, як проводить "дивне літо 2020", а заодно і похвалилася стильним образом в туніці.

Ми також повідомляли, що Маша Єфросиніна зізналася в змінах в житті через карантин і зачарувала фото з сином Олександром.